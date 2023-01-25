لیگ برتر والیبال؛‌ فولاد سیرجان - شهداب یزد

عصر امروز و از هفته بیستم لیگ برتر والیبال کشور، تیم فولاد سیرجان در مجموعه ورزشی شهید سلیمانی این شهر میزبان تیم شهداب یزد بود. در این بازی جذاب و حساس تیم فولاد سیرجان که اسیر بازی خوب و هماهنگ تیم شهداب شده بود، حرفی برای گفتن در این مسابقه نداشت و تنها در دست اول توانست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ بر شهداب پیروز شود و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ بازی را به این تیم واگذار کرد. تیم شهداب یزد با این پیروزی همچنان در جایگاه دوم جدول باقی ماند و سهمیه مرحله پلی‌آف را به‌عنوان دومین تیم دریافت کرد.