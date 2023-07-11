۲۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۹

الهه جوان

معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تهران

آئین معارفه حجت الاسلام «منصور باقربیک تبریزی» به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران برگزار شد.

صبح امروز آئین معارفه حجت الاسلام «منصور باقربیک تبریزی» به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با حضور حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در شهرری برگزار شد. حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ تاکنون مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان بوده است. لازم به ذکر است که باقربیک تبریزی اولین مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران است.

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