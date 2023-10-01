کاروانسرای قلی جاجرم به عنوان نخستین اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست جهانی یونسکو شد.

رباط قلی در فاصله چهار کیلومتری جاده آسفالته «سنخواست» قرار دارد، این کاروان سرا یادگاری از راه ارتباطی معتبر بین خراسان بزرگ و استرآباد است. ساخت این کاروانسرا را به امیر علیشیر نوایی وزیر سلطان حسن بایقرا نسبت می‌دهند. این رباط به شکل مستطیل است که به صورت شرقی غربی ساخته شده است. سنگ‌های الوان به کار گرفته شده در این بنا به رنگ‌های متنوع سبز، قرمز، بنفش و کبود با ملات و گچ است. ضلع شرقی که درب ورودی در آن تعبیه شده دو برج در زوایای شمالی و جنوبی دارد که برج شمالی ۷۰ درصد سالم است و برج جنوبی تخریب شده است. محوطه رباط حدود ۲۴ متر طول و ۱۶ متر پهنا دارد. حیاط کاروانسرا در هر ضلع دارای ایوانی بوده است.