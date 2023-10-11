۲۱ میلیون اصله نهال در جلفا

ارس یکی از مناطق پرظرفیت از منظر تجاری، اقتصادی، فرهنگی و کشاورزی غیره است؛ در این راستا استانداری آذربایجان‌شرقی در قالب اردوی راویان پیشرفت بازدیدی از نهالستان‌های اداره کل منابع طبیعی استان کرد؛ این در حالی است که استان آذربایجان‌شرقی دارای ۹ نهالستان است که ۴ نهالستان فعال هستند و بزرگترین نهالستان استان نیز نهالستان «شامداران» جلفا است؛ گفتنی است تا سال ۱۴۰۰ در کل استان ۳۳۰ هزار اصله نهال تولید شده بود که این رقم در دو سال اخیر در قالب طرح مردمی کاشت درخت به بیش از ۲۱ میلیون اصله نهال در استان رسیده است. بنا به گفته مسؤولان امر تمامی این نهال‌ها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.