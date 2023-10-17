۲۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۷

مینا نوعی

پروژه‌های مسکن ملی در شهر جدید سهند

شهر جدید سهند در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز و بر سر راه آذرشهر واقع شده‌است.‌این شهر در سال ۸۷ به منظور سرریز شدن جمعیت شهر تبریز ایجاد شد که با استقبال گسترده‌ای هم روبرو بود.

در نهمین تور راویان پیشرفت که به همت استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار شد، بازدیدی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سه فاز، ۲،۳ و ۴ شهر جدید سهند و همچنین ساخت مدرسه استثنایی با استانداردهای جهانی برای افراد معلول و کم توان ذهنی انجام شد؛ گفتنی است شهر جدید سهند ۲۳ هزار واحد از مساکن طرح ملی مسکن را در حال احداث دارد که یک هزار و ۲۰۰ واحد از آنها تا دهه فجر تحویل داده می‌شود.

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    نظرات

    • زهراساجدی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      5 1
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      من تقریبا۴ماه هست ۴۰میلیون ریختم هیچ جوابی ندادن.لطفاشمابگید واسه ماکی تحویل میدن
    • فرزین IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
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      پروژه های جدید حداقل پنج سال کار دارند اونم اگه به وعده هاشون عمل کنن