برداشت زعفران آزادشهر

برداشت نوبرانه گل زعفران از زمین‌های بارور این محصول در گلستان و به طور عمده در روستای کوهستانی «وامنان» شهرستان آزادشهر آغاز شد. زمان اوج برداشت گل زعفران از باغ‌های بارور استان گلستان با مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا مدت ۲۰ روز ادامه دارد. «وامنان» قطب اصلی پرورش زعفران در استان گلستان به شمار می‌رود. ۲ دهه قبل روحانی روستای «وامنان» با انتقال پیاز زعفران از استان خراسان رضوی و زراعت در زمین‌های روستا، سبب گسترش تولید این محصول در این منطقه و روستاهای همجوار شد و زمینه پایداری رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرد.