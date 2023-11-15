پنجمین نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته در بوشهر با حضور استاندار بوشهر و محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه شروع به کار کرد.

پنجمین نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته از ۲۳ آبان ماه به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی استان بوشهر شروع به کار کرد.

در این نمایشگاه معتبرترین شرکت‌های داخلی از استان‌هایی، چون بوشهر، تبریز، مشهد، فارس، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه، البرز، یزد، اصفهان، قزوین، تهران و خوزستان محصولات خود را عرضه می‌کنند، این نمایشگاه زمینه‌های فرآورده‌های خرمایی، ماشین آلات تخصصی غذایی، دانش بنیان، چاپ و بسته بندی، صادرات و بازرگانی داخلی، کود و سم و صنایع دستی را در بر می‌گیرد.

برگزاری میز خرما و جشنواره غذاهای محلی از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.