رویداد ملی روایت جهان پهلوان «حاج قاسم سلیمانی» در قالب شب خاطره روایت حبیب ماه در زورخانه حضرت ابوالفضل (ع) شاهرود برگزار شد.
همزمان با چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ولادت حضرت زهرا (س) رویداد ملی روایت جهان پهلوان «حاج قاسم سلیمانی» در قالب شب خاطره روایت حبیب ماه در زورخانه حضرت ابوالفضل (ع) شاهرود برگزار شد. این رویداد با حضور جمعی از رزمندگان و همرزمان آن شهید والامقام، خانواده معظم شهدا، هنرمندان، ورزشکاران باستانی، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی شاهرود صورت پذیرفت. در این ویژه برنامه ورزشکاران پیشکسوت، جوان، نوجوان و نونهالِ پهلوانانِ عرصه ورزش باستانی به یاد سردار شهید سلیمانی با حضور و هنرنمایی مرشد زورخانه به اجرای آئین ورزش باستانی پرداختند. گفتنی است، شب خاطره روایت جهانپهلوان حاج قاسم سلیمانی به همت حوزه هنری، با همکاری فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی کشور در ۴۰ زورخانه کشور برگزار شد.
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