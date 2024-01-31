حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام و گلزار شهدا

در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در حرم امام خمینی (ره) و گلزار شهدا حضور یافتند.

رهبر انقلاب در مرقد امام خمینی (ره) با قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یادگار ایشان را گرامی داشتند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم‌چنین در مزار شهدای حادثه هفتم تیر و شهدای انفجار دفتر نخست وزیری در هشت شهریور سال ۱۳۶۰ حضور یافتند و یاد شهیدان بهشتی، رجایی، باهنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند.

رهبر انقلاب اسلامی بر مزار شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حرم نیز حضور پیدا کردند.

از جمله شهدایی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برسر مزار آنها حاضر شدند، شهید «محمد امین صمدی» بود که اخیراً در حمله رژیم صهیونیستی به دمشق به شهادت رسید.