جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان انقلاب اسلامی تهران

جدیدترین دیوارنگاره میدان انقلاب اسلامی با به تصویر کشیدن حضور گسترده مردم ایران در تشییع تاریخی سید شهیدان خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و دیگر همراهان شهیدشان صبح امروز ۷ خرداد رونمایی شد. این دیوارنگاره با اشاره به وداع قدرشناسانه و قیام ۱۲ میلیونی مردم ایران در تشییع تاریخی سید شهیدان خدمت در شهرهای تبریز، قم، تهران، مشهد و بیرجند همراه با شعار «بدرقه ۱۲ میلیونی» به نمایش درآمد.

‌گفتنی است، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به همراه دیگر همراهان شهیدشان روز ۳۰ اردیبهشت ماه در سفر به استان آذربایجان شرقی و در حین خدمت به فیض شهادت نائل آمدند.