بوی ماه مهر در بازار سنندج

در آستانه فصل بازگشایی مدارس، بازار نوشت‌افزار و کوله‌پشتی در سنندج رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است. خیابان‌ها و پاساژهای شهر، مملو از خانواده‌هایی‌ست که به همراه فرزندانشان برای تهیه لوازم مدرسه روانه بازار شده‌اند؛ شور و شوق خرید کیف، دفتر و مداد در نگاه کودکان موج می‌زند. از سوی دیگر، رونق بازار لوازم‌التحریر در این روزها، فرصتی برای کسب‌وکارهای محلی فراهم کرده تا بخشی از رکود اقتصادی را جبران کنند. این روزها نه‌تنها حال و هوای فرهنگی شهر تحت‌تأثیر آغاز سال تحصیلی قرار گرفته، بلکه تعاملات اجتماعی در بازارها، نشانی از زندگی دوباره و نشاط جمعی با خود دارد.