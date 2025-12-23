این مجموعه شامل پرتره‌هایی از تیراندازان پیش از آغاز رقابت‌ها در مسابقات تیراندازی نیروهای مسلح ایران است. تصاویر، لحظاتی را ثبت می‌کنند که تیراندازان پیش از شروع رسمی مسابقه، در وضعیت تمرکز و آمادگی قرار دارند و چهره‌ها و حالت بدن آن‌ها پیش از ورود به فضای رقابت دیده می‌شود.

این عکس‌ها در جریان برگزاری مسابقات تیراندازی نیروهای مسلح ایران در فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۴ ثبت شده‌اند. مجموعه‌ی «پیش از شلیک» نگاهی مستند به فضای پیش از آغاز مسابقه دارد و بر ثبت چهره‌ی تیراندازان در آستانه‌ی رقابت تمرکز می‌کند.