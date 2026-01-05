مراسم معنوی اعتکاف پدر و پسری در رشت

این برنامه که به همت کانون جوانان رضوی استان گیلان با همکاری هیئت خادمین الرضا (ع) با هدف تقویت رابطه عاطفی و معنوی پدران و پسران طراحی شده، ویژه پسران ۷ تا ۱۲ ساله مقطع ابتدایی است. در این اعتکاف سه‌روزه پدر و پسری، برنامه هایی همچون کلاس آموزشی تربیت فرزند ویژه پدران، آموزش آداب حضور در مسجد، مسابقات گروهی، پویانمایی و اجرای نمایش برای نونهالان تدارک دیده شده است. همچنین آئین اعتکاف دانش آموزی در مساجد گیلان با حضور ۷ هزار و ۴۱۷ نفر معتکف نوجوان و دانش آموز در سطح استان برپا است.