زنجان- کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره ‌کل حفاظت محیط ‌زیست استان زنجان گفت: وضعیت کیفی هوای شهر زنجان امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه برای گروه‌های حساس ناسالم است.

الناز هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیت کیفی هوای شهر زنجان امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی ابراز کرد: مسئول آلاینده، ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است و در حال حاضر توصیه می‌شود شهروندان در این شرایط بیرون از خانه تردد نکنند.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط ‌زیست استان زنجان یادآور شد: شاخص هوا از صفر تا ۵۰ خوب، ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد است؛ همچنین شاخص ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و ۳۰۰ به بالا خطرناک می‌شود.