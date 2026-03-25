چند دقیقه تا بحران

این مجموعه، روایت لحظاتی‌ است میان توقف و حرکت؛ جایی که نیروهای هلال احمر در میان خستگیِ روزهای پی‌درپی، برای دقایقی کوتاه به استراحت، ورزش و یک وعده غذای ساده پناه می‌برند. اما این آرامش ناپایدار است. با اصابت یک موشک، همه‌چیز ناگهان تغییر می‌کندنهارها نیمه‌کاره می‌مانند، خنده‌ها قطع می‌شوندو بدن‌هایی که لحظاتی پیش مشغول کارهای خود بودند، به‌سوی ماموریت و مواجهه با بحران حرکت می‌کنند. بسیاری از این نیروها هفته‌هاست خانواده‌هایشان را ندیده‌اند. آن‌ها در فاصله‌ای دور از خانه، در تعلیق میان زندگی شخصی و مسئولیت انسانی، بی‌وقفه به خدمت ادامه می‌دهند. این عکس‌ها تلاشی‌ست برای ثبت همین مرز باریکمرز میان زندگی عادی و لحظه‌ی بحران