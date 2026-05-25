انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه، ۴ خردادماه با حضور در مجلس، در جریان انتخابات هیأت رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، ترکیب جدید هیأت رئیسه را مشخص کردند. در این رقابت، از مجموع ۲۷۱ آرای ماخوذه؛ دکترقالیباف با کسب ۲۳۵ رأی، بار دیگر از سوی نمایندگان به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در ادامه جلسه، انتخابات نواب رئیس مجلس برگزار شد که از ۲۷۹ رای ماخوذه، علی نیکزاد ثمرین با ۱۴۳ رای به عنوان نایب رئیس اول و حمیدرضا حاجی بابایی با ۱۰۰ رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.