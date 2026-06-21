یکی از باشکوه‌ترین و متفاوت‌ترین آیین‌های محرم قم، مراسم سنتی «مشق شمشیر» نجفی‌های مقیم این شهر است، آیینی که ریشه در فرهنگ عزاداری مردم نجف اشرف دارد و هر سال در شب‌های ششم و هفتم محرم برگزار می‌شود. در این مراسم، عزاداران با شمشیرهایی نمادین و در قالب دسته‌ای منظم از حسینیه نجفی‌ها ‌واقع در گذرخان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) حرکت می‌کنند. این آیین بازآفرینی تاریخی لحظاتی است که حبیب‌بن‌مظاهر، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و یاران وفادار امام حسین(ع) در واپسین ساعات پیش از عاشورا برای دفاع از ولایت و آرامش‌بخشی به اهل حرم آماده جانفشانی شدند.