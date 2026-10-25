استانها سیستان و بلوچستان ۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰ اینفوگرافیک؛ پیشرفت پروژه های راه سازی در شمال سیستان و بلوچستان زاهدان- در این اینفوگرافیک به میزان پیشرفت پروژه های راه سازی در شمال استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. برچسبها راهسازی بزرگراه سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ تحول در زیرساخت های آموزشی سیستان و بلوچستان کسبوکارهای خانگی ناشنوایان زاهدان در مسیر توسعه محفلیها در تجمعات مردمی سیستان و بلوچستان تحقق ۴۴ درصدی تعهد اشتغال سازمان جهاد کشاورزی سیستانوبلوچستان آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان وبلوچستان همزمان با ایام فاطمیه اینفوگرافیک؛ نهضت ملی مسکن در شمال سیستان و بلوچستان ثبت بیش از ۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان امنیت پایدار با قانونمداری و پرهیز از اختلاف تقویت میشود اینفوگرافیک؛ جهش صنعتی در سیستان و بلوچستان الکلاسیکو از زمین چمن کریمآباد زاهدان روی آنتن شبکه سه میرود
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