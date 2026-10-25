۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰

اینفوگرافیک؛ پیشرفت پروژه های راه سازی در شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- در این اینفوگرافیک به میزان پیشرفت پروژه های راه سازی در شمال استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود.

اینفوگرافیک؛ پیشرفت پروژه های راه سازی در شمال سیستان و بلوچستان

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