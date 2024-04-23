روزانه افراد زیادی در تهران با استفاده از حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس و تاکسی در نقاط مختلف شهر تردد می‌کنند. از افراد شاغل و کارمندان گرفته تا دانش آموزان و مسافران شهرهای دیگر.

میزان ترددها و رفت آمدها در تهران زیاد است اما میزان حمل و نقل عمومی اندک، به طوری که مشکلات مربوط به حمل و نقل عمومی همواره یکی از چالش‌های شهری تهرانی‌ها بوده و بر اساس بررسی‌های انجام شده طی سال‌های اخیر کمبود حمل و نقل عمومی و معضل آلودگی هوا دو دغدغه مهم شهری شهروندان در پایتخت است.

اعضای شورای شهر تهران و شهرداران مختلف در ادوار مختلف به این موضوع پرداخته‌اند ولی رفع این دغدغه به دلیل مشکلاتی با کندی پیش رفته است و اکنون سعی شده در این خبرگزاری در قالب یک پرونده به این موضوع بپردازیم و برنامه‌ها در این راستا را در جهت رفع مطالبات شهروندان پیگیری کنیم.