دو سال از «طوفان‌الاقصی» می‌گذرد؛ عملیاتی بزرگ و کم‌سابقه که مبارزان فلسطینی با اجرای آن در سپیده‌دم ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسطوره «نفوذناپذیری امنیتی» اسرائیل را در هم شکستند. نوع واکنش رژیم صهیونیستی و تحولات پرشتاب پس از آن نشان داد که طوفان‌الاقصی نه صرفاً یک عملیات نظامی که نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در منازعه دیرپای میان مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی و حتی در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه و جهان بوده است.

گروه بین‌الملل خبرگزاری مهر در پرونده «۷ اکتبر؛ وضعیت اسرائیل و مسئله فلسطین دو سال پس از طوفان‌الاقصی»، ابعاد و پیامدهای این رویداد تاریخی را از منظر تغییر موازنه قدرت، تحولات میدانی، و تأثیر آن بر جایگاه رژیم صهیونیستی و آینده مسئله فلسطین بررسی می‌کند.