شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ رمضان با شهادت آغاز شد و ادامه یافت و در ابتدا و مسیر این جنگ شهیدان بزرگ و شاخصی تقدیم درخت تناور اسلام شد.

تبیین ابعاد فاجعه و معرفی شهدا

«جنگ رمضان» که این روزها در افکار عمومی ملت ایران ثبت شد، یکی از پیچیده‌ترین و نابرابرترین تقابل‌های تاریخ معاصر بود. در این تهاجم گسترده ۱۲ روزه، دشمن بعثی متجاوز با هدف نابودی دستاوردهای انقلاب و تضعیف بنیان‌های دفاعی کشور، حجم عظیمی از آتش و نفرات را بر پیکر رزمندگان اسلام فرود آورد. در این میان، چهره‌های شاخص و بی‌نظیری چون شهید علی لاریجانی (مرد تدبیر و میدان)، سردار علی‌محمد نائینی (سخنگوی جبهه مقاومت)، سپهبد سید عبدالرحیم موسوی (فرمانده کل نیروهای مسلح)، دریاسالار علی شمخانی (دژ مستحکم امنیت ملی)،سردار پاکپور(فرمانده نخبه سپاه پاسداران)، سرلشکر عزیز نصیرزاده (معمار توانمندی‌های موشکی و دفاعی) و جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. شهادت این سرمایه‌های بزرگ، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر اما نه یک شکست، بلکه آغازگر فصلی نوین در تاریخ مبارزات ضداستکباری بود.

لزوم پاسداشت میراث فکری و عملی

پاسداشت این شهدای والامقام، فراتر از برگزاری مراسمات و گرامیداشت یادشان، یک وظیفه راهبردی و حیاتی برای نسل امروز و آینده است. شهید لاریجانی با نگاه ژرف سیاسی و فقهی خود، امنیت را در گرو عقلانیت انقلابی می‌دانست، در حالی که شهید نصیرزاده اثبات کرد که "ما می‌توانیم" بزرگترین پاسخ به تهدیدات خارجی است. تکریم این شخصیت‌ها به معنای زنده نگه داشتن روحیه خودباوری، عزت ملی و نهراسیدن از قدرت‌های پوشالی است. ما موظفیم وصایای این بزرگان را که از جنس ایمان و عمل بود، نه در قفسه کتابخانه‌ها، بلکه در متن تصمیم‌گیری‌های کلان کشور جاری سازیم.

عبرت‌آموزی از وحدت و ایثار در برابر دشمن

یکی از مهمترین درس‌های "جنگ رمضان" و تجلیل از شهدایی همچون سرلشکر موسوی و دریاسالار شمخانی، نمایش وحدت مثال‌زنی میان نیروهای مسلح و بدنه اجرایی کشور بود. این شهدا نشان دادند که مرز میان وزارت و جبهه، میان لباس خاکی و کت و شلوار، در برابر تهدیدات دشمن از بین می‌رود و همه در یک سنگر واحد به نام "ایران سربلند" قرار می‌گیرند. شهادت مظلومانه آنان در سحرگاه ماه مبارک رمضان، پیام روشنی برای جهان داشت: رمضان، ماه نزول قرآن و ماه پیروزی خون بر شمشیر است. دشمن اگر پیکره آنان را نشانه رفت، نتوانست باوری را که آنان برای آن جان دادند، هدف قرار دهد؛ باوری که امروز به شکل موشک‌های دقیق‌زن و بازدارندگی فعال، تبلور یافته است.

تداوم راه با قدرت و عزت

امروز وظیفه ملت و به ویژه نخبگان و دانشگاهیان، تداوم خط سرخ این شهداست. همانطور که شهید نائینی در عرصه رسانه‌ای و جهاد تبیین، تیری در چشم دشمن بود، امروز هر قلم و رسانه‌ای باید راوی حماسه‌های آن روزهای دشوار باشد. پاسداشت مقام شهدای جنگ رمضان، تنها به ذکر فاتحه و نثار گل ختم نمی‌شود؛ بلکه با تقویت بنیه دفاعی، ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار و حفظ انسجام ملی معنا پیدا می‌کند. ملت ایران با تاسی از مکتب این شهدا، عهد می‌بندد که راه آنان را تا ظهور حضرت حجت(عج) و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، با قدرت ادامه دهد. راهشان پررهرو و یادشان جاودان باد.