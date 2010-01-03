به گزارش خبرگزاری مهر، حسن منصوری از افزایش یک میلیارد مترمکعبی ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه ها تا مهرماه سال آینده خبر داد و گفت: تا پایان مهرماه سال جاری، حدود یک میلیارد مترمکعب ظرفیت جدید به مخازن سوخت نیروگاهی کشور افزوده شده است. در این صورت، مجموع ظرفیت مخازن سوخت نیروگاهی کشور در زمان حاضر حدود 4/4 میلیارد متر مکعب است.

مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت توانیر افزود: در سال جاری مخازن سوخت مایع بعضی از نیروگاه های کشور از طریق لوله به شبکه سوخت رسانی کشور متصل و از معضلات تخلیه و حمل و نقل سوخت جلوگیری شده است.

وی از این اقدام به عنوان تجربه مناسبی برای شرکت نفت و وزارت نیرو در زمینه انتقال سوخت از طریق لوله یاد کرد و گفت: به عنوان نمونه نیروگاه شهیدمنتظر قائم روزانه سه میلیون لیتر نفت کوره و پنج میلیون لیتر گازوئیل در زمان قطع گاز از طریق لوله دریافت می کند.

منصوری سپس درخصوص خط انتقال سوخت به نیروگاه ها، اظهار داشت: بهجز نیروگاه های سیستان و بلوچستان، زرند کرمان و بوشهر که به شبکه گاز کشور متصل نشده اند، بقیه نیروگاه ها به شبکه گاز متصل هستند ضمن آنکه با احداث شبکه های گاز در شهرهای مذکور، نیروگاه های یاد شده نیز به شبکه های کشور می پیوندند.

مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت توانیر با بیان اینکه ایجاد ظرفیت های جدید مخازن، امکان ذخیره سوخت نیروگاه ها را برای مدت یک ماه فراهم کرده است، تصریح کرد: در زمان حاضر تلاش می شود با بالا بردن ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی، تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان ذخیره سوخت نیروگاه ها در کشور به 45 روز برسد تا نیروگاه ها در هنگام حوادث غیرمترقبه در بدترین شرایط تا 45 روز به حیات خود ادامه دهند و به تولید برق بپردازند.

وی همچنین با اشاره به بحث مکان یابی نیروگاهی که در جهت کاهش سوخت رسانی و ذخیره سوخت مایع بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: در مکان یابی نیروگاه ها مولفه های زیادی دخالت دارند که یکی از آنها تامین سوخت است و به همین منظور سعی می شود نیروگاه ها در نزدیکی پالایشگاه ها احداث شوند.

منصوری، مولفه بعدی احداث نیروگاه ها را نزدیکی به خطوط شبکه های گاز دانست و افزود: مواردی چون پدافند غیر عامل، محیط زیست، دسترسی به شهرها، نزدیکی به خطوط انتقال نیرو از مولفه های مهمی هستند که در تعیین جایگاه نیروگاه ها رعایت می شود.

وی در ادامه با تاکید بر عدم تکرار بحران سوخت نیروگاه ها که در زمستان سال 86 به دلیل سرمای کم سابقه هوا ایجاد شد و اشاره به اینکه در زمستان ها بیشتر به مواد سوختی نفت و گاز نیازمند هستیم، گفت: در جهت همکاری با شرکت های گاز و تولید فرآورده های نفتی که تامین سوخت گاز و مایع را به عهده دارند، تلاش می کنیم از سایر منابع سوختی به ویژه زغال سنگ که در کرمان و مناطق شمال کشور به وفور یافت می شود؛ استفاده کنیم و نخستین تجربه در این زمینه نیروگاه زرند کرمان است که در زمان حاضر با سوخت مازوت در حال تولید است و در آینده نزدیک ذغال سنگ سوز خواهد شد.

منصوری ابراز امیدواری کرد: با فراهم شدن این امکان، در آینده نزدیک تمام نیروگاه های کشور را بتوان به ذغال سنگ به عنوان سوخت جایگزین تجهیز کرد.

مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت توانیر در خصوص اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی و اینکه ذغال سنگ جزو انرژی های پاک نیست و گاز تولیدی از این سوخت فسیلی ممکن است به محیط زیست خسارت وارد کند، گفت: مشعل های LNB از پیشرفته ترین مشعل های موجود در جهان است و استفاده از این مشعلها، استانداردهای مجاز و قابل قبول محیط زیست را به همراه دارد و از طرفی استفاده از پیشرفته ترین تاسیسات احتراق برای به استاندارد رساندن گازهای دودکش های نیروگاهی، هیچ نگرانی برای آسیب رسیدن به محیط زیست و آلودگی هوا و همچنین آسیب به لایه اوزون به وجود نمی آورد.