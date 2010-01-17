تاریخ اسلام زنان مؤمن و فداکار بسیارى را سراغ دارد که علاوه بر انجام مسئولیت و رسالت خود در خانواده و رعایت کامل شئون عفت و پاکدامنى با حضور فعال خود در صحنه‏هاى حساس سیاسى و اجتماعى مسیر تاریخ را تغییر داده‏اند و بدینوسیله نام خود را در زمره مردان و زنان تاریخ ساز به ثبت رسانده‏اند.

بدون شک حضرت زینب (س) یکى از زنانى است که به عنوان الگو و اسوه براى همه زنان و مردان آزاده، آزادیخواه و ظلم ستیز در همه زمانها مطرح است.

مسئولیت مرحله نخست نهضت امام حسین بر دوش مردان فداکار و از جان گذشته‏اى بود که با تمام هستى خود در برابر ظلم و بیداد و انحراف ایستادگى کردند و در این راه به شهادت رسیدند. ولى مسئولیت بخش دوم نهضت و قیام از عهده مردان خارج بود. چرا که یزید و یزیدیان را تصمیم بر آن بود که در روز عاشورا هیچ مردى را زنده نگذارند.



امام حسین(ع) مسئولیت بخش دوم قیام را به زنان و کودکان خود واگذار کرد و رهبرى آن را به خواهرش زینب سپرد.

پس از شهادت امام حسین(ع) رسالت خطیر و سنگین حضرت زینب (س) آغاز شد. او در سخت‏ترین شرایط جسمى و روحى، بزرگ‏ترین و خطیرترین مسئولیت‏ها را به عهده گرفت و با موفقیت کامل آن را به انجام رساند.

حضرت زینب پس از همه مصائبی که متحمل شده، پس از واقعه کربلا در شرایط جسمی و روحی مناسبی نبود، اما با رشاد و بزرگی رسالت خود را که همان رسوایی دشمنان و انتقال دقیق پیام عاشورا بود، به انجام رساند .

پس از عاشورا، یزیدیان با آن همه امکانات تبلیغاتى که در اختیار داشتند در تلاش بودند که همه چیز را به نفع خود منتقل، تعبیر و تفسیر کنند ، اگر نبود هوشیاری و درایت زینب کبرا، پیام عاشورا و رشادتهای بزرگ مردان آن روز، در همان نقطه مدفون و فراموش می شد .

اهل‏بیت امام‏حسین(ع) به سرپرستى زینب کبرا خیلی زود پرده از جنایات یزید و عاملانش برداشته، چهره خبیث آنان را براى مردم کوفه و شام و دیگر شهرهایى که در مسیر حرکت کاروان از کوفه به شام قرار داشت، آشکار کردند.

آنان در کوتاه‏ترین زمان ممکن نداى حق‏طلبى، ظلم ستیزى، پاسدارى از دین و عدالتخواهى امام‏حسین(ع) را به شهرهاى بسیارى رساندند. به طورى که پس از مدتى کوتاه یزید دریافت که نه تنها از شهادت امام‏حسین(ع) و اسارت اهل‏بیت او نتوانسته

است به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردد بلکه بر عکس روز به روز خود را رسواتر و منفورتر کرده است.



سخنان زینب سبب شد که ‏مجلس به گونه دیگرى غیر از آنچه یزید مى‏خواست پایان یابد. او با سخنان خود یزید و یزیدیان را رسوا کرد.

حضرت زینب(س) راه مقاومت در برابر باطل را به امت نشان داد و فداکاری در راه خدا و چشم پوشی از همه چیز را در راه برافراشتن پرچم حق به همه یاد داد.