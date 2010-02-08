300 مددجوی شهرداری از فردا در سازمان بهزیستی پذیرش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمد جواد روزبهانی مدیر عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: طی جلسات هماهنگی در خصوص اجرای مفاد توافقنامه ما بین شهرداری، فاتب و سازمان بهزیستی از تاریخ 20 بهمن ماه برابر اعلام سازمان بهزیستی تهران، مددجویان رسوبی مراکز اسکان موقت شهرداریها با سقف 300 نفر پذیرش خواهند شد.

به گفته مدیر عالی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی مددجوی رسوبی به فردی اطلاق می شود که مدت زیادی است در مراکز اسکان موقت شهرداری ها ماندگار هستند و هیچ مکانی برای زندگی کردن و اشتغال ندارند.

روزبهانی ضمن تاکید بر نتایج مثبت حاصل از مشارکت بین بخشی و همکاری بین سازمانهای دولتی تصریح کرد: جلسات مشترک پلیس پیشگیری و سرکلانتران با سازمان رفاه و خدمات اجتماعی در خصوص طرح سراسری جمع آوری متکدیان بسیار اثربخش و موثر بوده است.

وی افزود: به زودی با افتتاح مرکز شفق معتادین پرخطر از سطح شهر جمع آوری و در مکان مذکور نگهداری می شوند.



