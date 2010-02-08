2 شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی با اعلام این خبر در کنفرانس خبری صبح روز دوشنبه تصریح کرد: دستگیری و انهدام این دو باند بزرگ توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و در روزهای اخیر بعد از انجام دو ماه کار تحقیقاتی و اطلاعتی دقیق صورت گرفت.

وی افزود: اعضای این دو باند که همگی در تهران دستگیر شده اند در استانهای تهران، اصفهان، ارومیه، قزوین و کرج اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشفیات صورت گرفته از دو شبکه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اظهار داشت: 636 کیلو از مواد مخدر کشف شده از این باندها حشیش و مابقی تریاک بوده است و علاوه بر این پنج دستگاه تریلی، هشت دستگاه خودرو و چهار انبار سوله به همراه 19 نفر از اعضا در این عملیات به دست نیرویهای پلیس افتادند.

سردار حسین آبادی تاکید کرد: خوشبختانه همه اعضای اصلی اعم از سر شبکه خریدار و توزیع کنندگان مواد این دو باند طی عملیات دقیق نیروهای ما دستگیر شدند و پیش از آنکه موفق به توزیع مواد خود در کشور شوند جلوی آنها گرفته شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نحوه انجام کار این باندها تصریح کرد: اعضای این دو باند مواد را از استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان در قالب بارهای ترانزیتی به تهران منتقل کرده و از اینجا به استانهای قزوین، ارومیه، اصفهان و کرج می فرستادند.

63 ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در زندانها قطر هستند

وی در ادامه در رابطه با سفر اخیر خود به قطر و انجام دیدار با مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس در رابطه با مواد مخدر قوانینی بسیار سختگیرانه دارند و پلیس آنجا نیز در این باره شدت عمل فراوانی اعمال می کند.

سردار حسین آبادی افزود: متاسفانه هم اکنون 63 نفر از هموطنان ما به جرم حمل مواد مخدر در زندانهای این کشور هستند که مجازاتهای بسیار سنگینی نسبت به آنها اعمال شده است. ما نیز در بازدیدی که از این زندان داشتیم با این هموطنان گفتگو کردیم.



به گفته سردار حسین آبادی در این زندان جوان 30 ساله ایرانی بازداشت بود که به جرم حمل نیم کیلو حشیش به بیش از 10 سال زندان محکوم شده بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن توصیه به شهروندان ایرانی برای عدم توجه به فریبهای قاچاقچیان در ازای جابه جایی مواد مخدر تاکید کرد: برخی از قاچاقچیان با سوء استفاده از وضعیت مالی برخی شهروندان استانهای جنوبی به آنها پیشنهادهای مالی فریبنده می دهند که مواد را به این کشورها منتقل کنند.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به اقدامات خوبی که پلیس در این سالها در استانهای جنوبی خوزستان بوشهر و هرمزگان صورت داده است شاهد کاهش ترانزیت حشیش به قصد کشورهای خلیج فارس و همچنین پایین آمدن دستگیری در این زمینه بوده ایم.

سردار حسین آبادی همچنین از همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران برای آموزش پلیس کشور قطر و تبادل اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: تبادل اطلاعات برای سرعت و تقویت هماهنگیها برای برخورد هر چه بهتر با قاچاقچیان فعال در این زمینه صورت گرفته است.

افزایش دستگیری ایرانیان در کشورهای جنوب شرقی آسیا

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین در رابطه با افزایش ترانزیت مواد مخدر از سوی ایرانیان به کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز گفت: در کشورهای این منطقه ظرف دو ماه گذشته نزدیک به 50 نفر از اتباع کشورمان تنها به جرم حمل شیشه دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در چند روز آینده با توجه به افزایش دستگیری ایرانیان در این کشورها رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اندونزی برای انجام یکسری اقدامات به ایران سفر خواهد کرد.

سردار حسین آبادی تصریح کرد: متاسفانه با توجه به اقداماتی که تعدادی از قاچاقچیان ایرانی انجام داده اند هر گونه تحرک و مسافرت ایرانیان در این کشورها چه در خطوط هوایی راه آهن زمینی و دریایی رصد شده و به شدت زیر ذره بین قرار می گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین از تشدید برخوردها و مراقبتهای پلیس ایران در همه مبادی مرزی برای جلوگیری از انتقال مواد به کشورهای دیگر خبر داد.