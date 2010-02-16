ادامه حمایت آمریکا از اسرائیل احمقانه است/ لزوم تغییر روابط با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، در این مناظره که از سوی موسسه "اینتلیجنس اسکویرد" وابسته به شبکه تلویزیونی "بلومبرگ" با عنوان "لزوم بازنگری آمریکا در روابط با اسرائیل" برگزار شد، "راجر کوهن" سردبیر سابق روزنامه نیویورک تایمز و پرفسور "رشید الخالدی" از دانشگاه کلمبیا از مخالفان روابط واشنگتن با تل آویو بودند.

این دو شخصیت برجسته در انتهای مناظره توانستند 47 درصد از حاضران را به ضرورت قطع روابط با رژیم صهیونیستی قانع کنند. از طرفی 42 درصد با این مسئله مخالفت کرده و 4 درصد نیز در این نظرسنجی شرکت نکردند.

نخستین سخنران این مناظره کوهن بود که با اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی، تداوم روابط گرم واشنگتن و تل آویو و پشتیبانی از رژیم اسرائیل را احمقانه توصیف کرد، امری که در نهایت با تایید اکثریت حاضران آمریکایی مواجه شد.

سردبیر سابق روزنامه نیویورک تایمز در ادامه رژیم صهیونیستی را به رژیم استعمارگر وقیح تشبیه کرد.

از طرفی "استیوارت آیزنشتات" سفیر سابق آمریکا در اتحادیه اروپا، هرگونه کاهش سطح روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت به موازینی دانست که آمریکایی ها 62 سال پیش با آن موافقت کردند.

به نظر می رسد با تداوم اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در قلع و قمع فلسطینیان، افکار عمومی آمریکا نیز به تدریج سران واشنگتن را به سوی کاهش سطخح روابط با این رژیم سوق دهد.