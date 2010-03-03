عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در 6 سال گذشته در حملات گوناگون یک هزار 200 نفر را کشته اند.

- قرقیزستان دوره اجاره پایگاه نظامی آمریکایی در ماناس را تمدید کرد.

- کانادا در تلاش برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در نشست گروه هشت است.

- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل می گوید، تل آویو حتی در صورت برقراری هر گونه صلح احتمالی با فلسطین، هرگز "دره اردن" را به فلسطینیان پس نخواهد داد.

- اتحادیه عرب اوضاع کنونی در خاورمیانه را بسیار خطرناک توصیف و بر لزوم گفتگوی جدی عربی تاکید کرد.

- در پی ورود پلیس رژیم اسرائیل به مسجدالاقصی اتحادیه علمای مسلمان جهان خواستار انتفاضه جدید فلسطین شد.

- دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در دیدار خود با نیکلا سارکوزی همتای فرانسوی خود خرید چهار کشتی جنگی از این کشور را مورد بررسی قرار داد.

- تلاش آمریکا و چین برای ترمیم روابط آسیب دیده.

- وزیر خارجه رژیم اسرائیل از آمریکا خواست تا به اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران اقدام کند.