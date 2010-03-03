عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در 6 سال گذشته در حملات گوناگون یک هزار 200 نفر را کشته اند.
- قرقیزستان دوره اجاره پایگاه نظامی آمریکایی در ماناس را تمدید کرد.
- کانادا در تلاش برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در نشست گروه هشت است.
- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل می گوید، تل آویو حتی در صورت برقراری هر گونه صلح احتمالی با فلسطین، هرگز "دره اردن" را به فلسطینیان پس نخواهد داد.
- اتحادیه عرب اوضاع کنونی در خاورمیانه را بسیار خطرناک توصیف و بر لزوم گفتگوی جدی عربی تاکید کرد.
- در پی ورود پلیس رژیم اسرائیل به مسجدالاقصی اتحادیه علمای مسلمان جهان خواستار انتفاضه جدید فلسطین شد.
- دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در دیدار خود با نیکلا سارکوزی همتای فرانسوی خود خرید چهار کشتی جنگی از این کشور را مورد بررسی قرار داد.
- تلاش آمریکا و چین برای ترمیم روابط آسیب دیده.
- وزیر خارجه رژیم اسرائیل از آمریکا خواست تا به اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران اقدام کند.
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