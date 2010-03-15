سارقان طلافروشی فردیس کرج به زودی دستگیر می شوند

صفرعلی براتلو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ورامین گفت: اقدامات و تدابیر انجام شده جهت دستگیری هرچه سریعتر این مجرمان مسلح به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

وی افزود: صبح روز شنبه در جلسه مشترک مسئولان امنیتی استان تهران و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، این مسئله بررسی شد.

معاون امنیتی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در سرقت مسلحانه نظرآباد کرج نیز همین تدابیر و سرعت عمل نیروی انتظامی و امنیتی، باعث به دام افتادن سارقان شد.

وی هدف استانداری را ایجاد نظم و آرامش در استان تهران دانست و افزود: برخی مشکلات ساختاری حاکم بر استان باید حل شود تا مردم احساس آرامش و امنیت کنند.

مشکلات ساختاری فردیس باید حل شود

معاون انتظامی استانداری تهران تأکید کرد: در فردیس کرج مشکلات ساختاری وجود دارد که هرچه سریعتر باید حل شود.

وی افزود: این منطقه حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد و تنها یک پاسگاه اجاره ای در آن وجود دارد که نشان از کمبودهای این منطقه است.

براتلو در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم فردیس، نظرآباد و سراسر استان، نباید دیگر شاهد چنین سرقتهایی باشند و مشکلات ساختاری برخی مناطق استان نیز با همدلی و همکاری تمام مسئولان استان باید به سرعت و با دقت حل شود.