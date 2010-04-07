مسیرهای کوهنوردی شمال تهران پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم مهندس دیانت مسئول ناحیه ویژه کوهستان منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح با هدف ترغیب و تشویق شهروندان و ارگانهای مختلف مرتبط با مدیریت شهری و محیط زیست به همکاری، جهت پاکسازی طبیعت از آلودگیهای بصری و آماده سازی محیط کوهستان برای کوهنوردان و گردشگران اجرا شد.

وی افزود: در این طرح کلیه کارگران خدمات شهری به لباس فرم و تجهیزات لازم مجهز شدند، خودروهای حمل زباله شستشو و عیب و نقص آنها رفع شد و سرویسهای بهداشتی در مسیرهای کوهنوردی ضدعفونی و گندزدایی شد.

دیانت گفت: مخازن زباله که در ابتدای مسیرهای کوهنوردی کلک چال ، درکه و دربند قرار داشتند شستشو و پاکسازی شدند و در سال جدید نیز تعداد مخازن در مسیرهای کوهنوردی افزایش خواهد یافت.

مسئول ناحیه ویژه کوهستان شهرداری منطقه یک خاطرنشان کرد: ایستگاه دوستداران کوهستان در درکه ، کلکچال و دربند راه اندازی و در ایام عید به توزیع رایگان سه هزار نسخه بروشور آموزشی و دو هزار کیسه زباله بین شهروندان نمود.

وی نصب تابلوهای هشدار دهنده و پلاکارد در مبادی ورودی مسیرهای کوهنوردی در خصوص حفظ محیط زیست و امتناع از روشن کردن آتش در مکانهای غیرمجاز را از دیگر اقدامات این ناحیه دانست .