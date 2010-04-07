۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

مسیرهای کوهنوردی شمال تهران پاکسازی شد

با فرا رسیدن فصل بهار و با توجه به افزایش جاذبه های گردشگری شمال تهران، مسیرهای کوهنوردی در منطقه یک با مشارکت شهروندان پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم مهندس دیانت مسئول ناحیه ویژه کوهستان منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح با هدف ترغیب و تشویق شهروندان و ارگانهای مختلف مرتبط با مدیریت شهری و محیط زیست به همکاری،  جهت پاکسازی طبیعت از آلودگیهای بصری و آماده سازی محیط کوهستان برای کوهنوردان و گردشگران اجرا شد.

وی افزود: در این طرح کلیه کارگران خدمات شهری به لباس فرم و تجهیزات لازم مجهز شدند، خودروهای حمل زباله شستشو و عیب و نقص آنها رفع شد و سرویسهای بهداشتی در مسیرهای کوهنوردی ضدعفونی و گندزدایی شد.
 
دیانت گفت: مخازن زباله که در ابتدای مسیرهای کوهنوردی کلک چال ، درکه و دربند قرار داشتند شستشو و پاکسازی شدند و در سال جدید نیز تعداد مخازن در مسیرهای کوهنوردی افزایش خواهد یافت.
 
مسئول ناحیه ویژه کوهستان شهرداری منطقه یک خاطرنشان کرد: ایستگاه دوستداران کوهستان در درکه ، کلکچال و دربند راه اندازی و در ایام عید به توزیع رایگان سه هزار نسخه بروشور آموزشی و دو هزار کیسه زباله بین شهروندان نمود.
 
وی نصب تابلوهای هشدار دهنده و پلاکارد در مبادی ورودی مسیرهای کوهنوردی در خصوص حفظ محیط زیست و امتناع از روشن کردن آتش در مکانهای غیرمجاز را از دیگر اقدامات این ناحیه دانست .
