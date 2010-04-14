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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

علی محرر:

واردات هر نوع چای باید با هماهنگی سازمان چای کشور انجام شود

واردات هر نوع چای باید با هماهنگی سازمان چای کشور انجام شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان چای کشور گفت: از امسال واردات هر نوع چای باید با هماهنگی سازمان چای کشور انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی محرر عصر چهارشنبه در جمع صاحبان کارخانه های چای شهرستانهای رودسر و املش افزود: از این پس هیچ ارگانی بدون هماهنگی سازمان چای کشور حق واردات چای را ندارد.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان در سال زراعی جاری اظهار داشت: جلوگیری از هرگونه واردات بی رویه چای خارجی، قانونمند کردن واردات و فراهم کردن بستر فروش چای داخلی برای تجار و بازار از دیگر برنامه های این سازمان است.

رئیس سازمان چای کشور در خصوص پرداخت مطالبات کارخانه داران چای گفت: سازمان تعاون روستای در حال پرداخت 70 درصد این مطالبات از محل 60 میلیارد ریال اعتبار تخصیصی بوده و بزودی 22 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز جذب می شود و در چند روز آینده به کارخانه داران طلبکار از سوی سازمان تعاون روستای استان پرداخت خواهد شد.

محرر درباره وضعیت بهزارعی باغات چای استان ادامه داد: در حال حاضر تسهیلات بهزراعی باغهای چای در بانک کشاورزی موجود است و چایکارانی که باغهای چای خود را آماده سازی و بهزارعی کرده اند می توانند با مراجعه به اداره های چای در شهرستانها و پس از بازید کارشناسان نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

کد مطلب 1064145

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