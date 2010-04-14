واردات هر نوع چای باید با هماهنگی سازمان چای کشور انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی محرر عصر چهارشنبه در جمع صاحبان کارخانه های چای شهرستانهای رودسر و املش افزود: از این پس هیچ ارگانی بدون هماهنگی سازمان چای کشور حق واردات چای را ندارد.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان در سال زراعی جاری اظهار داشت: جلوگیری از هرگونه واردات بی رویه چای خارجی، قانونمند کردن واردات و فراهم کردن بستر فروش چای داخلی برای تجار و بازار از دیگر برنامه های این سازمان است.

رئیس سازمان چای کشور در خصوص پرداخت مطالبات کارخانه داران چای گفت: سازمان تعاون روستای در حال پرداخت 70 درصد این مطالبات از محل 60 میلیارد ریال اعتبار تخصیصی بوده و بزودی 22 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز جذب می شود و در چند روز آینده به کارخانه داران طلبکار از سوی سازمان تعاون روستای استان پرداخت خواهد شد.

محرر درباره وضعیت بهزارعی باغات چای استان ادامه داد: در حال حاضر تسهیلات بهزراعی باغهای چای در بانک کشاورزی موجود است و چایکارانی که باغهای چای خود را آماده سازی و بهزارعی کرده اند می توانند با مراجعه به اداره های چای در شهرستانها و پس از بازید کارشناسان نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.