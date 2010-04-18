شورای عالی کیفیت در ایران خودرو تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش پورمجیب معاون کیفیت ایران خودرو با بیان این مطلب گفت : شورایی کیفیت با حضور مستقیم مدیر عامل و قائم مقام محصول و کیفیت وی و تمام ذی مدخلان این امر، برای پایش منظم برنامه های کیفیت محصول و خدمات پس از فروش تشکیل شده است.

وی افزود: به دنبال اجرای موفق پروژه های کیفیت در سال 88 ، ایران خودرو برنامه ارتقای جهشی کیفیت را با سرعت و جدیت بسیار بیشتری در سال 89 ادامه می دهد.

پورمجیب گفت: مجموعه‌هایی مانند گیربکس، دیسک و صفحه و کمک فنر، که عارضه‌های طولانی برخی خودروها به شمار می‌رود، از محورهای بهبود جهشی کیفیت در سال جاری است.

وی با بیان این که محورهای بهبود جهشی کیفیت در محصول، فروش و خدمات پس از فروش، با هم‌اندیشی تمام مسوولان کیفیت، در گروه صنعتی ایران خودرو مشخص شده، گفت: تمامی واحدها و شرکت های تابعه برنامه تفصیلی خود برای تحقق محورهای بهبود جهشی را تا پایان فروردین ارایه می‌کنند.

پورمجیب، نتایج سنجش رضایت مشتریان را که از سوی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد در کشور منتشر می شود،یکی از اصلی‌ترین مبانی تدوین برنامه‌های کیفیتی ایران خودرو عنوان کرد و با بیان این که در این نظر سنجی‌ها بالغ بر 200.000 نفر مورد ارزیابی پرسش‌نامه‌ای قرار می‌گیرند، یادآور شد: کیفیت تنها به نرم‌افزار و سخت‌افزار مربوط نمی‌شود، بلکه یک مقوله فرهنگی نیز هست و تمامی کارکنان زنجیره خودروسازی از تامین مواد اولیه تا مونتاژ خودرو در آن موثرند.

وی ارتقای کیفیت خودرو را نشان دهنده ارتقای کیفیت زنجیره بزرگی از صنایع کشور دانست.

معاون کیفیت ایران خودرو از پروژه وسیعی برای کنترل کیفیت فرایند رنگ در ایران خودرو، ساپکو و مهرکام پارس خبر داد که در شهریور ماه سال 88 تدوین و ابلاغ شده و گفت: برای کسب اطمینان نسبت به کیفیت رنگ، در هر شیفت تولید، یک بدنه رنگ شده به طور کامل تخریب می شود.

پورمجیب از کاهش شکایات مشتریان در ماه های اخیر نسبت به دوره مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: با تغییر روش‌های تعامل با مشتریان توسط مدیریت ارتباط با مشتری، این ارتباط گسترده‌تر و قوی‌تر و فرایند رسیدگی به شکایات نیز کوتاه تر شده است.

وی، تاخیر در تحویل و تاخیر در پرداخت جرایم دیرکرد را از مهم ترین دلایل شکایات مشتریان در فروش عنوان کرد و گفت: با افزایش تولید در شش ماه دوم سال 88 و رفع مشکل تولیدات ناقص، تعهدات فروش به اجرا در آمد و مشکل تاخیر در تحویل حل شد.

پورمجیب، کسب رتبه اول خدمات پس از فروش در میان کل شرکت های داخلی و خارجی ارائه کننده خدمات پس از فروش در کشور را از دستاوردهای مهم ایران خودرو دانست که نشان دهنده ارتقای کیفیت قطعات یدکی در شبکه خدمات پس از فروش و تسریع خدمات توسط نمایندگی‌ها و برنامه‌ریزی صحیح شرکت ایساکو است.

معاون کیفیت ایران خودرو کاهش شاخص تعداد تعویض قطعات در 100 خودرو در سال گذشته را بالای 40 درصد که این به نوبه خود شاخص بسیار مهمی برای اثبات بهبود کیفی قطعات خودرو می باشد, عنوان کرد.

وی افزود: بازرسی‌های پیش از تحویل، هم در کارخانه و هم در تمامی نمایندگی‌ها طبق چک لیستی که توسط مشتری تکمیل و امضا می‌شود، صورت می‌گیرد و ایران خودرو سالانه میلیاردها تومان برای این کار به نمایندگی ها پول می‌دهد که این موارد ارزیابی و با مغایرت ها برخورد می شود. لذا قبل از تحویل خودرو به مشتری ایرادات احتمالی نیز مرتفع خواهد گردید و مقوله صیانت از مشتری عملاً انجام می‌گردد.

وی شاخص تعداد عیوب به ازای هر میلیون دستگاه را در کشورهای پیشرفته 50 عنوان کرد و گفت: ایران خودرو هم در جهت همین هدف حرکت می‌کند.

پورمجیب افزود: 206 اس دی در بین تمامی خودروهای زیر 20 میلیون تومان در کشور، رتبه اول رضایت مشتریان از کیفیت محصول را به خود اختصاص داده که از دستاوردهای مهم کیفیتی ایران خودرو در سال 88 به شمار می رود. در این رده بندی، هیوندای ورنا و فولکس گل رتبه های دوم و سوم را دارند؛ در حالی که دو سال پیش، بالاتر بودند.