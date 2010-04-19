به گزارش مهر از اسکرین دیلی بیست و نهمین دوره مراسم جایزه سالانه سینمای هنگ کنگ دیشب برگزار شد و "محافظان و آدمکش‌ها" در حالی که در 18 رشته نامزد دریافت جایزه شده بود ، در هشت رشته از جمله بهترین فیلم ، بهترین کارگردانی و بازیگر نقش مکمل مرد برنده شد.



نزدیک ترین رقیب "محافظان و آدمکش ها" فیلم " پژواک رنگین کمان" به کارگردانی الکس لاو بود که در چهار رشته بهترین فیلمنامه ، بهترین بازیگر نقش اول مرد (سایمون یام) ، بهترین بازیگر تازه وارد ( آریف لی) و بهترین ترانه فیلم برنده جایزه شد."پژواک رنگین کمان " عنوان پر فروش ترین فیلم سال 2009 سینمای هنگ کنگ را نیز در اختیار دارد.



وای یینگ هونگ جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را برای بازی در فیلم " در پایان وقت استراحت روزانه" ساخته هو یوهانگ به دست آورد.او همچنین جایزه اسب طلایی تایوان و جایزه فیلم آسیا را هم برای این فیلم دریافت کرده بود.جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن نیز برای ایفای نقش در فیلم "تصادف" به کارگردانی سوی چینگ به میشل یه تعلق گرفت.این فیلم سال گذشته در جشنواره ونیز به نمایش در آمد.



جایزه بهترین فیلم آسیایی هم به فیلم ژاپنی " مردگان" اهدا شد. این فیلم سال گذشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را نیز به خود اختصاص داده بود.

