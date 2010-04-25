جشنواره طرحهای دانش آموزی تبیان میزبان 50 مدرسه از سراسر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز فطیرخورانی امروز"یکشنبه" در نشستی خبری در مورد برگزاری پنجمین جشنواره طرح های دانش آموزی تبیان گفت: این جشنواره با هدف توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در سطح مدارس کشور نهم و دهم اردیبهشت ماه در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در مجموع از بین حدود دو هزار دانش آموز متقاضی شرکت در این جشنواره 300 گروه دانش آموزی با حضور یک هزار و 200 دانش آموز در مرحله اول برگزیده شدند.

فطیر خورانی گفت: پس از بازنگری و کار کارشناسی سرانجام 180 گروه دانش آموزی از 10 استان اصفهان، قم، تهران، خراسان، آذربایجان، فارس، مازندران، سمنان، گیلان و کهکیلویه و بویراحمد به مرحله نهایی پنجمین جشنواره طرح های دانش آموزی تبیان راه یافتند.

فطیرخورانی گفت: در مجموع 52 موضوع برای علاقه مندان به شرکت در این جشنواره در نظر گرفته شده بود که از 180 گروه دانش آموزی راه یافته به مرحله نهایی 60 گروه دستاوردهای جدید خود را ارایه می دهند.

"موسی سلطانی" دبیر اجرایی پنجمین جشنواره طرح های دانش آموزی تبیان نیز در این نشست اظهار داشت: این جشنواره در قالب سه گروه نمایشگاه ارایه محصولات دانش آموزان و مربیان، مسابقات و سمینارهای علمی شامل پنج کمیته فیزیک، شیمی، زیست شناسی، علوم انسانی و هنر برگزار می شود.

وی افزود: در بخش مسابقات قرار است 10 مسابقه از جمله پرواز بالن ها، ربات های نمایشی، ربات های مسیریاب، سازه های ماکارونی، حبابهای غول پیکر، موشک آبی و اجاق های خورشیدی برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه 25 نفر کار داوری این جشنواره را در تمامی بخش ها عهده دار هستند، تصریح کرد: در مراسم پایانی جشنواره که با حضور "سید مهدی خاموشی" رییس سازمان تبلیغات اسلامی، "محمد باقر قالیباف" شهردار تهران و "طالب پور" مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان برگزار می شود، 30 گروه برتر معرفی می شوند.

سلطانی افزود: پنجمین جشنواره طرح های دانش آموزی تبیان به همت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان و با حمایت وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای خاوران و ‌سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نهم و دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

"سعید امین الرعایا" مدیر بخش مدرسه اینترنتی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در IT سوق دادن کنجکاوی دانش آموزان به سمت حوزه های علمی است.

وی اظهار داشت: طرح پروژه های دانش آموزی که چند سالی است از سوی تبیان دنبال می شود در راستای دستیابی به این هدف بوده به گونه ای که تاکنون دوره های مجازی و آموزش الکترونیکی برای معلمان، دانش آموزان و والدین طراحی شده است.

وی تصریح کرد: آماده سازی فعالیت هایی برای جذاب کردن تدریس از طریق سایت تبیان، طراحی بازی های آموزشی، کاردستی های علمی و پژوهشی، معرفی 50 نرم افزار ‌آموزشی شبیه سازی و آزمایشگاه های مجازی، کتابخانه دیجیتالی مدارس و طراحی مرکز داده های اینترنتی از دیگر فعالیت های مدرسه اینترنتی تبیان به منظور تعامل بیشتر با دانش آموزان و مربیان مدارس است.