غارت محوطه های تاریخی شهربابک با بیل مکانیکی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شهرستان شهربابک یکی از مناطق تاریخی استان کرمان است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما گویی طی روزهای اخیر این منطقه مورد توجه غارتگران میراث تاریخی قرار گرفته است و در منطقه مسینان و در تپه های تاریخی این منطقه با استفاده از ماشین آلات سنگین از جمله بیل مکانیکی به جان این مناطق کهن افتاده اند.

در محل حفاریهای صورت گرفته هم اکنون جای چرخ های ماشین آلات سنگین مشاهده می شود و در چاله های کنده شده مقداری سفال شکسته وجود دارد.

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فرماندار شهرستان شهربابک در این خصوص با تائید حفاریهای صورت گرفته در این منطقه تاریخی گفت: این حفاریهای به وسیله ماشین آلات سنگین از جمله بیل مکانیکی صورت گرفته است و جای رفت و آمد این ماشینها روی شنهای منطقه دیده می شود.

حمید افضلی خاطرنشان کرد: شهرستان شهربابک دارای چندین محوطه تاریخی است که تاکنون هیچ کاوشی در این مناطق صورت نگرفته است.

فرماندار شهربابک گفت: برای بررسی وضعیت به وجود آمده در این منطقه به همراه نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر بازدیدی از منطقه صورت گرفت و از نزدیک حفاریهای صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفت.

افضلی گفت: عده ای سودجو به دلیل عدم وجود دستگاههای مرتبط در این مناطق دست به حفاریهای غیر مجاز می زنند و اگر اثر تاریخی هم در این مناطق یافت شود به دلیل استفاده از ماشین آلات سنگین تخریب می شود.

وی گفت: برای جلوگیری از ادامه این روند با مسئولان میراث فرهنگی در کرمان مذاکراتی صورت گرفته است و به زودی جلسه ای در این زمینه در شهربابک برگزار خواهد شد و یگان ویژه میراث فرهنگی نیز در شهربابک فعال می شود.

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وی با اشاره به وجود روستای 12 هزار ساله میمند در شهربابک و توجه ویژه گردشگران خارجی به این منطقه افزود: نمایندگی میراث فرهنگی در شهربابک اخیرا در منطقه فعال شده است و نیاز به توجه بیشتر دارد.

افضلی درخصوص حفاریها گفت: این حفاریها حداکثر طی دو روز اخیر روی داده است و اثر چرخهای ماشین آلات سنگین به وضوح قابل مشاهده است.

تلاشهای خبرگزاری مهر در خصوص گفتگو با یکی از مسئولان میراث فرهنگی کرمان در این خصوص نیز نتیجه نداد و با وجود اینکه صدا و سیمای کرمان صحنه هایی از این حفاریها را پخش کرده است و فرماندار و نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز از این منطقه بازدید کرده اند، نماینده میراث فرهنگی در شهربابک از وقوع این حفارها ابراز بی اطلاعی کرد.