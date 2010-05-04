یونان؛ نخستین حبابی که در خط ورشکستگی منطقه یورو ترکید

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل می نویسد: یونان تنها یک آغاز است. اقتصادهای پیشرو جهان برای مدتهای طولانی در پس ابزارها و اهداف خود زندگی کرده اند و بحران های اقتصادی سبب افزایش چشمگیر دیون دولتها شده است.

در ادامه اشپیگل می نویسد: اکنون تمامی کشورها قادر به پرداخت این بدهی ها نیستند و یونان می تواند آغازی بر ورشکستگی منطقه یورو باشد.

در این مطلب آمده است: سیستم مالی جهانی با یک پدیده جدید شبیه به ورشکستگی "برادران لمن" در آمریکا روبرو خواهد شد و این مسئله اقتصاد جهانی را به لبه یک گودال عمیق خواهد برد.

در این مطلب با اشاره به برخورد دولتها با ورشکستگی های مالی در زمان های گذشته با استفاده از بسته های کمک های بزرگ می نویسد: با این استفاده این سناریو مشابه می توان با ورشکستگی مقابله کرد. شباهتهای مهمی در واقع با آغاز ورشکستگی مؤسسات مالی آمریکا در سال 2008 با وضعیت کنونی وجود دارد و این کاملاً شگفت آور است. بحران مالی تمام نشده بلکه وارد مرحله جدیدی شده است. امروز جهان دیگر از سوی ورشکستگی بانک ها تهدید نمی شود بلکه بدهی دولتها از جمله وامهایی که آنها یکسال قبل برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها پرداختند از عوامل تهدید ورشکستگی هستند.

بحران های بانگی اکنون به بحران کل کشور تبدیل شده و حباب وامهای به حباب بدهی دولتها تبدیل شده و اکنون تمامی کشورها [منطقه یورو] در معرض فروپاشی مالی قرار دارند.