مشاغل پرحادثه را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، سالیانه 271 میلیون نفر از نیروی کار در جهان به دلیل حوادث ناشی از کار دچار آسیب می شوند که از این میزان، 2 میلیون نفر نیز جان خود را از دست می دهند و بیش از 160 میلیون نفر نیز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور محیط کار به بیماریهای شغلی مبتلا می شوند. پیامدهای ناشی از آسیبهای شغلی در زندگی میلیونها انسان و بر اقتصاد جهانی تاثیر غیرقابل انکاری دارد.

ثبت 271 میلیون حادثه ناشی از کار در جهان

اینها همه از مواردی است که سازمان جهانی کار در زمینه لزوم جدی گرفتن مسائل مربوط به سلامت شغلی، ایمنی و بهداشت در محیط کار اعلام کرده است که با توسعه پایدار کشورها، افزایش بهره وری، کاهش خسارات ناشی از کارافتادگی و جلوگیری از تحمیل هزینه های درمانی و پزشکی برای نیروی کار ارتباط مستقیمی دارد.

سازمان بهداشت جهانی در سال 2002، 37 درصد کمردردها، 16 درصد کاهش شنوایی ها، 13 درصد بیماریهای انسدادی مزمن ریه، 11 درصد آسم ها، 10 درصد تومورها و 10 درصد سرطانها را مربوط به عوامل زیان آور محیط کار دانسته است در حالی که فقط 10 تا 15 درصد کارگران به خدمات سلامت شغلی استاندارد دسترسی دارند و مابقی از این خدمات بی بهره اند.

شایع‌ترین آسیب‌های شغلی کدامند؟

بر اساس این گزارش، توجه به مسائل ایمنی در محیط های کاری و ارتقاء سطح سلامت شغلی افراد از موضوعات بسیار مهمی است که در بنگاهها و واحدهای تولیدی کشورمان نیز باید مورد توجهات ویژه قرار گیرد، متاسفانه در حال حاضر مسائلی مانند دستمزدها و قراردادها در حوزه روابط کار بر توجه کافی به ایمنی که قبل از هر اقدامی در بنگاه مورد توجه است، سایه افکنده است. در هر حال هم اکنون در کشور ما بیش از 100 هزار نوع ماده شیمایی در صنایع استفاده می شود که فقط اثرات هزار و 500 تا 2 هزار نوع آن بر روی نیروی کار شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

100 هزار ماده شیمیایی؛ تهدیدی بر سلامت نیروی کار

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر ضمن بیان اینکه ایمنی در محیط های کاری هم اکنون مغفول مانده به نحوی که به کیفیت در روابط کار بین کارگر و کارفرما کم توجهی می شود، گفت: با توجه به اینکه قانون کار در یک فصل کامل به ایمنی، بهداشت کار و سلامت شغلی کارگران پرداخته است ولی به دلیل کم توجهی ها نیروی کار از این مسئله آسیب های زیادی را متحمل می شود.

عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری سراسر کشور با انتقاد از اینکه هم اکنون پرداختن به ایمنی کار در حاشیه اقدامات وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار قرار دارد، اظهار داشت: کیفی کردن ایمنی و سلامت شغلی کارگران از مباحثی است که نه تنها قانون کار پرداختن به آن را مورد تاکید قرار می دهد بلکه باید مورد توجه کارفرمایان و خود نیروی کار نیز قرار گیرد.

حاج اسماعیلی افزود: بر اساس قانون کار هر طرح اشتغالزایی در قالب بنگاه و واحد تولیدی در کشور باید ابتدا توسط وزارت کار بررسی شود و مسائل ایمنی و بهداشت کار و سلامت شغلی مورد توجه و نظارت قرار گیرد. در این زمینه کمیته های تخصصی باید رعایت شرایط امنیت در محیط های کارگری را بررسی کنند.

"اول ایمنی، بعد کار"

وی با بیان شعار سازمان جهانی کار و قانون کار کشورمان مبنی بر"اول ایمنی، بعد کار"، اظهار داشت: پس از مرحله مجوز تاسیس بنگاه نیز مسئولیت بررسی مجدد محیط کار، تذکر و نظارت پایان نمی یابد و اینها مسائل فنی است که باید دنبال شود. وزارت کار موظف است مسئولین فنی و بهداشت کار را به بنگاهها بفرستد و در یک زمانبندی خاصی این اقدام را تکرار کند.

این فعال کارگری با اعلام اینکه قانون کار بر تشکیل شورایعالی حفاظت فنی در کارگاههای بزرگ و در صورت کوچک بودن بنگاه به ایجاد کمیته حفاظت فنی تاکید دارد، گفت: هم اکنون بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار برگشت ناپذیر است که این مسئله اهمیت پیشگیری از وقوع حوادث را دوچندان می کند.

90 درصد حوادث ناشی از کار برگشت پذیر نیست

حاج اسماعیلی تشکیل پرونده های پزشکی برای نیروی کار و انجام معاینات ادواری را یک نیاز خواند و اظهار داشت: هم اکنون در بخش قوانین و آئین نامه ها کمبودی نداریم به نحوی که بالغ بر 5 هزار صفحه قانون و آئین نامه در زمینه ایمنی و حوادث ناشی از کار داریم.

به گفته وی، آنچه که به آن نیاز داریم، آموزش ایمنی، نظارت مستمر و بازرسی های ادواری است که هم دولت و هم بخش خصوصی موظف است تا این موارد را اصل قرار دهد. بنابراین اگر نیروی کار کشور آسیب ببیند یعنی خانواده ها نیز آسیب دیده اند و این مسائل در زندگی نیروی کار چالش ایجاد خواهد کرد.

نماینده سابق کارگران در شورای حل اختلاف خاطر نشان کرد: عدم توجه به مسائل روابط کار، دلیل اصلی کاهش بهره وری نیروی کار است و از سویی نیز بیکاری و اشتغال از شاخصه های مهم و قابل توجه در هر اقتصادی محسوب می شود که همیشه مورد توجه و استناد دولتها بوده است.

حاج اسماعیلی کارهای ساختمانی، مقنی گریها، کارگاههای تازه کار و معادن را از آسیب پذیرترین و در عین حال دارای بیشترین حوادث ناشی از کار دانست و افزود: متاسفانه هیچ یک از این مشاغل در حال حاضر از حمایتهای فراگیر تامین اجتماعی نیز برخوردار نیستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش روابط کار اقدامات خوبی صورت نگرفته است که متاسفانه برخی آمار سازیها نیز می تواند به پنهان ماندن خطرات واقعی در محیط های کاری که سلامت نیروی کار را تهدید می کند منجر شود. البته این مسئله در زمینه تعداد تشکلها و نهادهای کارگری به وجود آمده است که یک بررسی نشان داد آمارهای ارائه شده در این زمینه فقط عدد سازی بوده است.