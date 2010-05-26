125 روزانه 6 هزار مزاحم تلفنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بیگی امروز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای کویتی خود با بیان اینکه بازدید رئیس کل آتشنشانی کویت از ایران به دعوت آتشنشانی تهران بوده است گفت: براساس تفاهمنامه میان آتشنشانی شهر تهران و کشور کویت، مقرر شد در زمان وقوع حوادث آتشنشانان هر دو کشور یکدیگر را حمایت کنند. این در حالی است که هم اکنون 150 آتشنشان حرفهای به صورت آمادهباش در تهران هستند.
وی گفت: با توجه به اینکه بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه مسلمان هستند، پیشنهاد تشکیل اتحادیه آتشنشانان مسلمان از طرف ایران به سازمان کنفرانس اسلامی تقدیم شده تا تمام کشورهای مسلمان از پتانسیل و تجربیات یکدیگر در زمینه آتشنشانی استفاده کنند.
حاجی بیگی در ادامه از افزایش تعداد آتشنشانان در پایگاههای آتشنشانی در شهر تهران خبر داد و افزود: تا پایان سال 90، تعداد آتشنشانان شهر تهران از سه هزار نفر به 6 هزار و تعداد ایستگاههای آتشنشانی از 94 به 120 ایستگاه آتشنشانی افزایش می یابد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهر تهران با اشاره به اهمیت آموزشهای تخصصی ویژه آتشنشانان سراسر کشور گفت: در تلاش هستیم بزودی دانشکده آتشنشانی در محیطی به وسعت 170 هزار متر مربع را در پایتخت به بهرهبرداری برسانیم.
وی افزود: هم اکنون روزانه هشت هزار تماس تلفنی با 125 گرفته میشود که از این تعداد 6 هزار تماس مزاحمت تلفنی است و باقی تماسها با روزانه 115 ماموریت پیگیری میشود.
در ادامه این نشست جاسم المنصوری رئیس کل آتشنشانی کشور کویت با بیان این که آتشنشانی تهران نسبت به 10 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است گفت: در سفری که سال 2002 میلادی به ایران داشتم شرایط آتشنشانی تهران در سطح مطلوبی نبود ولی امروز وقتی امکانات و تجهیزات امدادی و آتشنشانی به خصوص در مرکز مدیریت بحران تهران را مشاهده کردم شگفتزده شدم.
جاسمالمنصوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد نقاط ضعف و قوت آتشنشانی تهران گفت: نقطه مثبت در آتشنشانی تهران حضور 40 هزار آتشنشان داوطلب در سطح شهر است و نکته منفی آن وجود ترافیک سنگین در اقصی نقاط تهران است که موجب کندی حرکت خودروهای آتشنشانی میشود.
