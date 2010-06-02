دیوان شعر امام خمینی(ره) در استانبول منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بیست و یکمین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ، دیوان اشعار ایشان با عنوان"نفس مسیحایی عشق" به همت انتشارات ققنوس(kaknüs) ترکیه به ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب با ترجمه علی گوزل یوز و خلیل توکر در 555 صفحه و با صفحات رنگی و نفیس چاپ شده است.

دیوان مذکور شامل غزلها، قصاید، مسمط، ترجیع بند، قطعات و دیگر اشعار است.

ناشر در صفحه اول کتاب به شرح زندگانی امام خمینی (ره) پرداخته و در مقدمه آن نیز ویژگیهای دیوان شعر آن حضرت را بررسی کرده است.

