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۱۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

دیوان شعر امام خمینی(ره) در استانبول منتشر شد

دیوان شعر امام خمینی(ره) در استانبول منتشر شد

دیوان شعر امام خمینی(ره) به دو زبان ترکی و فارسی در استانبول چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بیست و یکمین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ، دیوان اشعار  ایشان با عنوان"نفس مسیحایی عشق" به همت انتشارات ققنوس(kaknüs) ترکیه به ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب با ترجمه علی گوزل یوز و خلیل توکر  در 555 صفحه و با صفحات رنگی و نفیس چاپ شده است.

دیوان مذکور شامل غزلها، قصاید، مسمط،  ترجیع بند، قطعات و دیگر اشعار است.

ناشر در صفحه اول کتاب به شرح زندگانی امام خمینی (ره)  پرداخته و در مقدمه آن نیز ویژگیهای دیوان شعر آن حضرت را بررسی کرده است.
 

کد مطلب 1094422

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