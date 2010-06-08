محیط زیست ایران 25 پله سقوط کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار امروز سه شنبه و در جریان دویست و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با ارائه گزارشی از وضعیت پرندگان شهر تهران با اشاره به گزارش جهانی در مورد عملکرد محیط‌ زیست ایران تاکید کرد: بر اساس این گزارش که هر دو سال یکبار توسط مراجع بین‌المللی ارائه می‌شود، 20 شاخه در 10 زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که بر این اساس رتبه ایران در حوزه عملکرد محیط ‌زیست در سال 2010 به پایین ترین مرز سقوط کرده است.



وی با اعلام اینکه نتوانستیم با گذشت زمان از نظر شاخصهای زیست‌ محیطی عملکرد خوبی را ارائه دهیم، تاکید کرد: گاهی در شهر پرنده‌ها را فراموش می‌کنیم در حالی که گونه‌های مختلف پرندگان در فرهنگ دینی و قرآنی ما جایگاه ویژه و الگوی خاصی دارند.

ابتکار افزود: کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و حتی آلودگی نوری می‌تواند در افزایش گونه‌های پرندگان موثر باشد و امیدواریم بتوانیم برای حفظ گونه‌های مختلف پرنده در تهران و ایران اقداماتی انجام دهیم و به این واسطه در آموزش کودکان و مردم جهت شناخت پرنده‌ها تدابیر ویژه بیندیشیم.