پذیرش روزانه هزار بیمار در بیمارستان 40 ساله اراک/ مصوبه دولت اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بیمارستان ولی عصر اراک بیش از 30 سال قدمت دارد و به دلیل داشتن کادر مجرب، و بخش های مختلف درمانی روزانه صدها نفر را از داخل و خارج استان به امید درمان به سمت خود می کشاند.

قرار گرفتن اورژانس استان در این بیمارستان مزید علت شده و مصدومان به این بیمارستان منتقل می شود، همه این مراجعات به این بیمارستان در حالیست که برخی بیماران و مردم از سروریس دهی این بیمارستان راضی نیستند و دلیل اصلی این نارضایتی قدیمی بودن آن است.

بیمارستان ولی عصر در مرکز شهر اراک و در مسیر تردد خودروهای استان های همجوار است و این امر باعث رونق کمتر دیگر بیمارستانهای استان شده است.

ورود یک هزار بیمار در روز به بیمارستان ولی عصر

رئیس بیمارستان ولی عصر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه روزانه حدود هزار بیمار وارد این بیمارستان می شود، گفت: توزیع بیماران در بیمارستانهای استان یک ضرورت است و این امر می تواند خدمات رسانی به بیماران را افزایش دهد.

باسم خوش پی افزود: با وجود همه کمبودها در بیمارستان ولی عصر(عج) اراک، کادرهای درمانی و پزشکی بیمارستان نسبت به پذیرش همه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اقدام می کنند و محدودیتی در پذیرش بیمار قائل نمی شوند اما می توان با فراهم کردن زیر ساختها نسبت به توزیع مناسب بیماران در میان همه بیمارستان های موجود در اراک اقدام شود.

وی اضافه کرد: با سازوکارهای صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده تلاش شده است معضل فراموشی بیمار در این بیمارستان بروز نکند به گونه ای که از لحظه ورود بیمار به بیمارستان در حداقل زمان پنج دقیقه نسبت به ویزیت بیمار توسط پزشک اقدام می شود.

تلاش برای فراموش نکردن بیمار

مدیر بیمارستان ولی عصر(عج) اراک با اشاره به اینکه در هر 24 ساعت شش پزشک نسبت به ارائه خدمات در قالب کشیک های مختلف به بیمار اقدام می کنند اظهار داشت: علاوه بر پزشکان عمومی در کشیک های درمانی در بیمارستان ولی عصر(عج)، پزشکان متخصص و دانشجویان پزشکی نیز نسبت به بررسی وضعیت بیماران به صورت تخصصی اقدام می کنند که این موضوع نشان دهنده فراموش نشدن بیمار در دریافت خدمات پزشکی از سوی کادرهای درمانی این بیمارستان دارد.

وی با اشاره به اینکه با وجود کمبود های موجود در این بیمارستان استفاده از تجربه، مهارت و دانش نیروی انسانی و کادرهای درمانی سبب شده است بسیاری از خلاهای موجود در این زمیه برطرف شود گفت: کاهش زمان رسیدگی به وضع بیمار و تشخیص زودهنگام بیماری و تجویز داروی مناسب و مطابق با نیاز بیمار از دیگر امتیازهای بهره مندی از نیروهای دارای مهارت در بیمارستان ولی عصر(عج) اراک است.

خوش پی به تقویت کادر درمانی در بیمارستان ولی عصر در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: به منظور تقویت کاردهای درمانی در این بیمارستان در سال های اخیر 224 نیرو به صورت قراردادی و تیصره ای در بیمارستان به کار گرفته شده است که این موضوع با وجود همه محدودیت های مالی و قانونی در جذب نیرو به انجام رسیده است.

مدیر بیمارستان ولی عصر(عج) اراک با تاکید بر اینکه دولت باید از بخش سلامت بیشترین حمایت و سرمایه گذاری را به انجام برساند گفت: دولت باید در بخش سلامت، امنیت و آموزش تصدی گری امور را در اختیار داشته باشد و بر آن مدیریت کند که در این راستا باید سرمایه گذاری های مناسبی در این بخش به انجام برساند.

پیشرفت 20 درصدی مصوبه دولت

نوسازی بیمارستان ولی عصر اراک یکی از مطالبات اصلی مردم استان مرکزی است و بر این اساس در دور سوم سفر دولت به استان جز مصوبات دولت قرار گرفت.

با وجود تاکید دولت بر ساخت بیمارستان جدید در محل بیمارستان فرسوده، پیشرفت فیزیکی بیمارستان جدید 20 درصد بوده و در حد اجرای فونداسیون و حصار کشی است.

مطالعات و عملیات اجرایی بیمارستان ولی عصر اراک به عنوان مرکز مادر تخصصی، در مانی و اورژانس از سال 87 آغاز شد و قرار است بیمارستان 13 طبقه ای با 22 هزار وسعت در جای این بیمارستان فرسوده ساخته شود و در سال 91 به بهره برداری برسد.

نوسازی بیمارستان نیازمند 400 میلیارد ریال است



اعتباری که تاکنون برای نوسازی بیمارستان ولی عصر اراک هزینه شده 63 میلیارد و 950 میلیون ریال است و تکمیل بهره برداری از آن به 400 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.



علاو بر این در شورای برنامه ریزی استان مرکزی، امسال چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در قالب ردیف خاص برای این طرح ملی تخصیص داده شد که این مهم بیانگر درک صحیح و هدفگذاری مشخص دولت از حوزه درمان و بهداشت و نیازهای استان مرکزی است.



در طرح بیمارستان مذکور شرایط امداد هلی بال، ایجاد بخش های تخصصی و فوق تخصصی متنوع پیش بینی شده که با توجه به ایجاد رشته های تربیت دستیار پزشک عمومی، جراحی و اطفال در استان این طرح تحولی چشمگیر در رشد علمی و خدمات ویژه به مردم این منطقه ارزیابی می شود.

به عقیده مردم همه این برنامه ریزی ها در صورتی می تواند محقق شود که بودجه های لازم برای نوسازی بیمارستان داده شود و این بیمارستان با وجود خدمات رسانی عادی و اضطراری به مردم استان از موج نارضایتی های مردم رها شود.