کمیته امداد برای ایجاد 500 هزار فرصت شغلی آمادگی دارد

حسین انواری در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: کمیته امداد برای برنامه پنجم در صورت حمایت، آمادگی کامل برای ایجاد این میزان فرصت شغلی در بنگاه های کوچک زودبازده دارد.

وی با اعلام اینکه پیشنهاد ایجاد 500 هزار شغل به دولت و مجلس ارائه شد، افزود: در صورت تحقق این امر نهضت بزرگی در امر اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته امداد رخ می دهد.

وی با بیان اینکه سال گذشته از منابع صندوق کمیته امداد 25 هزار فرصت شغلی امسال در کشور ایجاد مشد، تصریح کرد: با حمایت همین صندوق کوچک امداد به امر اشتغال مددجویان کمک شایانی می شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تاکید کرد: با در اختیار قراردادن تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغالزایی یکی از مشکلات اصلی دو دهک پایین جامعه حل می شود و بیش از 40 درصد این خانواده ها خودشان توان اداره زندگی را پیدا می کنند.

انواری اضافه کرد: با سرمایه گذاری در زمینه اشتغالزایی مشکل اشتغال مددجویان در چند برنامه به طور اساسی در کشور حل خواهد شد.

وی به مشکل مسکن جوانان در کشور اشاره کرد و گفت: دولت با در پیش گرفتن مسکن مهر عزم جدی برای رفع مشکل مسکن دارد.

وی با اشاره به طرح ساخت 50 واحد مسکن مهر مددجویان در مازندران، افزود: مددجویان کمیته امداد توان دریافت تسهیلات یا امکان بازپرداخت اقساط آن را ندارند و باید برای رفع این مشکل تدبیری در استان اندیشیده شود.

سرپرست کمیته امدادامام خمینی(ره) کشور اضافه کرد: بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر مددجویان کمک و حمایت خیرین را می طلبد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین مسکن مددجویان همکاری های بسیار خوبی در مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن در استان ها وجود دارد.