گیتس مدعی پیشرفت در جنگ افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت گیتس" روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرد: هنوز بسیار زود است تا این موضوع را که آیا در عملیاتها در جنگ افغانستان به پیروزی دست می یابیم یا خیر، ارزیابی کنیم.

وی افزود: هفته هاست که عملیات در قندهار ادامه می یابد اما در این بین 30 هزار نظامی اضافی به طور کامل به افغانستان اعزام نشده اند.

اظهارات گیتس در حالی بیان می شود که وی پیشتر اذعان کرده بود: آمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان یک چالش راهبردی برای آمریکا و مانع موفقیت در جنگ بوده و نشانه ای است از نگرانی فزاینده آمریکا مبنی بر اینکه کشتار غیرنظامیان منجر به حمایت مردم از طالبان و روی گرداندن آنها از نیروهای ناتو شود.

وی گفته بود: همچنین ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان معتقد است که کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ناتو و آمریکا هرگونه تلاش در جنگ را به خطر می اندازد.



این ادعاها در حالی است که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش خشونتها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و درباره پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است.