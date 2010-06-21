تمام شهرستانهای هرمزگان دارای خانه عالم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس حجت الاسلام شکرالله زندوی پیش از ظهر دوشنبه در دومین جلسه توجیهی مدیران دفاتر شهرستان اعلام کرد: شهرستانهای استان از کمبود نیرو شکایت دارند در حالیکه روحانیون فعالیتهای خود را در تمامی زمینه‌ها انجام می‌دهند که مردم باید در بخش فرهنگی از این نیروها استفاده کنند.

وی افزود: در شهرستان جاسک نیروهای مستقر اعزام کردیم که هیچ استفاده ای از نیروها در این شهرستان نمی‌شود در حالی که باید از این نیروها به نحو احسنت استفاده شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: باید از نیروهای ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ظرفیت‌های مردمی و ادارات استفاده شود که جذب و شناسایی روحانیون به عهده سرپرستان شهرستانی و ساماندهی و نظارت بر کار اعضا در خانه‌های عالم زیر نظر سازمان تبلیغات است.

زندوی بیان کرد: در طرح هجرت باید تا جایی که امکان دارد از خانه عالم استفاده نشود و روحانیون برای استقرار خانه اجاره کنند مگر در موارد بسیار ضروری زیرا هرمزگان جزو استان‌های محروم است.

وی در پایان افزود: بیشترین رویکرد سازمان در بخش‌های سخت افزاری، مجتمع های فرهنگی و خانه عالم است.