بیمارستانها قادر به خرید دستگاه اتوکلاو زباله نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم دلخوش افزود: بر اساس ضوابط و قوانین موجود، وزارت بهداشت مسئولیت انهدام پسماندهای پزشکی را بر عهده دارد و این کار به هیچ وجه در حوزه وظایف شهرداری نیست و وزارت بهداشت نباید وظایفش را بر دوش دیگران بیاندازد.

مخبر فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به تفکیک نشدن پسماندهای بیمارستانی اظهار داشت: زباله های بیمارستانی خطر زا باید از زباله های غیر خطرزا جدا سازی شوند و این زباله های خطر زا بر اساس تدابیری که تمامی کشورها آن را به کار می گیرند، تفکیک و امحا شوند اما وزارت بهداشت در این مورد کوتاهی کرده است.

دلخوش تصریح کرد: در حال حاضر اغلب وسایل مورد استفاده در پزشکی همچون لوله سرم و کت آنژیوکت از جنس پلاستیک است که این مواد سالها در طبیعت باقی مانده و از بین نمی روند. وزارت بهداشت هم به خوبی می داند که این زباله ها در شیوع بیماری هایی از جمله ایدز و هپاتیت موثر هستند و باید به جای بحث بر سر این موضوع، تنها باید به دنبال پیشگیری از این بیماریها باشند و تکلیف زباله های بیمارستانی را هر چه سریعتر مشخص کنند.