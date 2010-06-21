بیمارستانها قادر به خرید دستگاه اتوکلاو زباله نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم دلخوش افزود: بر اساس ضوابط و قوانین موجود، وزارت بهداشت مسئولیت انهدام پسماندهای پزشکی را بر عهده دارد و این کار به هیچ وجه در حوزه وظایف شهرداری نیست و وزارت بهداشت نباید وظایفش را بر دوش دیگران بیاندازد.
مخبر فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به تفکیک نشدن پسماندهای بیمارستانی اظهار داشت: زباله های بیمارستانی خطر زا باید از زباله های غیر خطرزا جدا سازی شوند و این زباله های خطر زا بر اساس تدابیری که تمامی کشورها آن را به کار می گیرند، تفکیک و امحا شوند اما وزارت بهداشت در این مورد کوتاهی کرده است.
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