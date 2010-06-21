تدوین دانشنامه هنرهای سنتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر بهزاد مرتضوی، مدیرکل روابط عمومی فرهنگستان هنر در نشست مطبوعاتی که صبح امروز، 31 خرداد در فرهنگستان هنر برگزار شد، تدوین دانشنامه را از اهداف این نهاد عنوان و توضیح داد: گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر قصد دارد دانشنامه هنرهای سنتی را تدوین کند. البته دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر نیز توسط گروه معماری و با مسئولیت محمد بهشتی درحال چاپ است که امسال به پایان می‌رسد.

همچنین عبدالمجید شریف زاده، رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و رئیس دانشنامه هنرهای سنتی گفت: هنرهای سنتی قدمتی بیش از 10 هزار سال دارد. هنرمندان متناسب با آنچه در دوره‌های مختلف خلق کرده‌اند، آثاری در اختیار ما قرار داده‌اند که با فرهنگ و اعتقادات ما آمیخته شده است.

وی در مورد هنرهای سنتی ابراز داشت: هنرهای سنتی، شناسنامه فرهنگی و هنری ما در تمام دنیا است. شاید قبل از اینکه نفت برای ما شناسنامه شود، ما را به عنوان سرزمین فرش‌های بهشتی می‌شناختند اما در دوره معاصر هنرهای ما به دلایل اقتصادی، صنعتی و ..مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند و جایگاه اصلی خود را از دست داده‌اند.

شریف زاده سپس به تدوین دانشنامه اشاره کرد: یکی از درخواست‌های اصلی و اولیه گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر از ابتدا، شکل‌گیری مجموعه‌ای بود که بتواند دانشنامه‌ای برای هنرهای سنتی ایران تدوین کند چون ما معتقد هستیم خیلی از هنرها، در طول تاریخ فراموش شده‌اند منتهی این امر در یک سیر طبیعی رخ داده اما در دوره معاصر، به دلیل شرایطی که تحمیل شده است، این هنرها از یاد رفته‌اند.

رئیس گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر افزود: تا به حال کارهای پراکنده‌ای برای تدوین دانشنامه هنرهای توسط علاقه‌مندان و استادان این رشته‌ها انجام شده است اما ضرورت یک کار جامع وجود داشت. ما نیاز به سازمانی داشتیم که بتواند حمایت گسترده‌ای از طرحی به این بزرگی انجام دهد و مکانی بهتر از فرهنگستان هنر نبود.

وی با بیان اینکه مقدمات اولیه دانشنامه هنرهای سنتی انجام شده است، عنوان کرد: قصد داریم سایت دانشنامه را هم تاسیس کنیم ، تا چند روز آینده هم فعالیت‌های آزمایشی آن را شروع می‌کنیم.

شریف‌زاده در مورد جزئیات دانشنامه هنرهای سنتی گفت: 14 گروه سنتی در این دانشنامه تعریف شده‌اند. غلامحسین امیرخانی، سوسن بیانی، علی بیانی، احمد دانشگر، حبیب درخشانی، محمد رجبی، محمدعلی رجبی، محسن محسنی، مهرانگیز مظاهری، محمدمهدی هراتی و حسین یاوری از اعضای شورای عالی پژوهشی هستند.

محمد مهدی هراتی، از اعضای شورای عالی پژوهشی دانشنامه هم در ادامه نشست گفت: امروز بهترین روز زندگی من است چون نزدیک به 50 سال است که آرزو را دارم دانشنامه‌ای برای هنرهای سنتی تدوین شود.

وی اظهار داشت: هنرهای ما ویترینی نبوده‌اند بلکه با زندگی مردم عجین بوده‌اند. باید این مسائل را در تدوین دانشنامه مدنظر قرار دهیم. مزیت هنرهای سنتی ما در این بوده است که زبان دارد و می‌تواند با بیننده‌اش صحبت کند.

دانشنامه هنرهای سنتی ایران در رشته‌های نگارگری و کتاب آرایی، خوشنویسی، فرش، معماری سنتی و هنرهای وابسته، نمایش‌های سنتی و آئینی، موسیقی سنتی، نساجی سنتی و هنرهای وابسته، سفال، آبگینه، هنرهای مرتبط با چوب، هنرهای مرتبط با فلز، مبانی نظری و حکمی هنرهای سنتی، حجاری و هنرهای وابسته، پوشاک سنتی و هنرهای وابسته تدوین شود.