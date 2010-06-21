به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و چهل و یکمین جلسه این گروه مصوب شد این همایش با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یکی از دانشگاه های معتبر برگزار شود و پیش از برگزاری همایش نیز سلسله نشستهایی با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در محیطهای دانشگاهی در مورد ماهیت و مؤلفه‎‌های هویت غربی برگزار شود.

عناوین مقالاتی که برای مجموعه مقالات این همایش منتشر می‌شوند، به این شرح هستند:«ارزیابی امنیتی غرب: رویکرد ایرانی» نویسنده اصغر افتخاری، «تأملی در فلسفه هنر در غرب» نویسنده حسن بلخاری، «مبانی نظری تمدن غرب» نویسنده علی بیگدلی، «غرب کجاست؟» نویسنده رضا داوری اردکانی، «زیست دیجیتالی در غرب» نویسنده شهریار شفقی، «غرب و مبانی مادی گرائی در روابط بین الملل» نویسنده احمد صادقی، «اخلاق در سنت غربی» نویسنده منوچهر صانعی، «بررسی تفاوتهای فرهنگی در مدیریت شرق و غرب با استفاده از مدل فرهنگ هاف استد» نویسنده علی اکبر فرهنگی، «بازرگان و شادمان؛ پژوهش تطبیقی دو کتاب «راه طی شده» و «تاریکی و روشنایی»» نویسنده حاتم قادری ، «آینده پژوهی در غرب» نویسنده عبدالرحیم گواهی، «هنجارهای متعارض غرب و جهان اسلام بعد از فروپاشی نظام دوقطبی» نویسنده ابراهیم متقی، «رویکرد معاصرغرب در تحلیل معرفت و مقایسه آن با مبانی معرفت شناختی در فلسفه و منطق اسلامی» نویسنده رضا محمدزاده، «مبانی نظری رویارویی غرب معاصر با انقلاب اسلامی» نویسنده منوچهر محمدی، «اندیشه سیاسی و مدرنیته: رویکردی دلالتی» نویسنده عباس منوچهری، «ارتباطات بین الملل؛ سفر یک کاروان» نویسنده حمید مولانا، «نگاه دولت‏های اروپایی به فرهنگ و سیاست‏های فرهنگی آنها» نویسنده احمد نقیب زاده، «پیدایش علوم انسانی در غرب» نویسنده اصغر واعظی و « غرب و تفکر تاریخی» نویسنده علی مرادخانی.