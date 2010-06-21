برتری تیم پرتغال برابر کره شمالی در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بعدازظهر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه G پیگیری شد که در پایان نیمه نخست آن تیم پرتغال با نتیجه یک بر صفر از تیم کره شمالی پیش افتاده است.

در این دیدار که با قضاوت "پابلو آنتونیو پوزو کوئینتروس" از شیلی در ورزشگاه "گرین پویت" در حال برگزاری است، "رائول میرلس" در دقیقه 29 گل تیم پرتغال را به ثمر رساند.

در این مسابقه که برابر دیدگان 60 هزار تماشاگر در حال برگزاری است، "پدرو مندس" از تیم پرتغال و "پاک جول جین" از تیم کره شمالی بازیکنان اخطاری نیمه اول بودند.



