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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران/

عبدالجبار اصفهانی؛ خوشنویس قرن یازدهم هجری

عبدالجبار اصفهانی؛ خوشنویس قرن یازدهم هجری

خبرگزاری مهر: عبدالجبار اصفهانی خوشنویس قرن یازدهم هجری قمری است، یکی از علل موفقیت وی ممارست و تمرین او در خوشنویسی با قلم کتابت و دو دانگ بوده است

تاریخ تولد او را نمی دانیم و اطلاعات موجود از زندگی او اندک است . اما می دانیم که او پادشاهی شاه عباس اول صفوی، شاه صفی اول و شاه عباس دوم را درک کرده است .

درویش عبدی و عبدالجبار اصفهانی شاگردان میرعماد حسنی قزوینی سیفی، خوشنویس معروف خط نستعلیق بودند که مدتها در خدمت میرعماد تعلیم خط نستعلیق گرفتند .

شاید یکی از علل موفقیت عبدالجبار اصفهانی در رسیدن به این جایگاه ممارست و تمرین او در خوشنویسی با قلم کتابت و دو دانگ بوده است .

حداکثر قلمی که عبدالجبار از آن استفاده می کرد قلم سه دانگ بوده و بیشتر مشقهای او با قلم خفی و کتابت صورت گرفته است . او با قلم جلی و شش دانگ خوشنویسی نمی کرد و هرآنچه را هم که در دانگ بزرگ ناشته اگر مورد پسندش نبوده از بین برده است .

کد مطلب 1112309

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