حزب حاکم شکست خورد / سنا در دستان مخالفان "کان"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند هنوز شمارش آرای مواخذه در انتخابات امروز ژاپن ادامه دارد اما با این وجود حزب حاکم دموکراتیک ژاپن فقط توانسته بین 44 تا 51 کرسی را از مجموع 242 کرسی مجلس سنا به دست آورد.

این در حالی است که این حزب پیش از این، 62 کرسی مجلس سنا را در اختیار داشت.

بر همین اساس "حزب جدید مردم" ژاپن نیز توانسته 52 کرسی را در این انتخابات از آن خود کند.

گفته می شود این حزب با حزب دموکراتیک ژاپن ائتلاف جدیدی را شکل خواهد داد.

هنوز از میزان رای دیگر احزاب ژاپن در این انتخابات خبری منتشر نشده است.

بدین ترتیب و در صورت ادامه روند فعلی، حزب دموکراتیک نخواهد توانست اکثریت مجلس سنا را از آن خود کند و در نتیجه این حزب در تصویب لوایحه خود با مشکل روبرو می شود.

البته حزب دموکراتیک ژاپن و احزاب متحد با آن همچنان اکثریت را در مجلس نمایندگان این کشور در اختیار دارند.