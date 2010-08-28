درک بسیاری از مخلوقات خدا برای ما ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه جمعه در ادامه بحث تفسیر خطبه فدکیه که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، با اشاره به روایتی تصریح کرد: نور ائمه اطهار و پیامبر گرامی اسلام، قبل از عالم هستی خلق شده و اولین مخلوق نیز نور پیامبر گرامی اسلام بوده است.



وی افزود: اینکه خداوند تبارک و تعالی قبل از خلقت عالم هستی، نور پیامبر را خلق کرد، تقریبا متواتر است و همه روات شیعی و هم روات اهل تسنن این مطلب را بیان کرده‌اند و عقل ما از درک کنه و عمق این مطالب عاجز است.



آیت الله مصباح با اشاره به آیه "الله نورالسماوات و الارض" تصریح کرد: ما قطعا می‌دانیم مقصود از نور، نور حسی و ظاهری نیست، مقصود چیزی است که با ذات او سنخیت دارد نه با انوار جسمی و حسی و ظاهری؛ ما باید در برابر این مطالب سر تسلیم فرود آوریم و بگوییم از درک کنه این موضوعات عاجز هستیم.



این استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفت: نور مراتب وجودی خدا به قدری بالا است که صدها فیلسوف و حکیم از پی‌بردن به عمق آن عاجزند، مگر اینکه خدا پرده‌های حجاب را کنار بزند و حضورا نور را به آنان نشان دهد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان این که همانگونه که نور خدا را درک نمی‌کنیم، بسیاری از مخلوقات او را هم درک نمی‌کنیم اظهار داشت: این نور، علمی فوق تصور ما داشته است، بلکه علوم همه مخلوقات بعدی نیز از او آفریده شده است، ملائک نیز تسبیح خدا را از او یاد گرفته‌اند.



وی اظهار داشت: اینها حقایقی است که ما نمی‌فهمیم، عقل بشری ناتوانتر از درک این مطالب است، باید در برابر او کرنش و خضوع کنیم و بیان کنیم حقیقت این مطالب همان است که تو می‌دانی، ما چیزی درک نمی‌کنیم.



مصباح یزدی ابراز داشت: نوری که به وجود پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار نسبت داده شده، چیزی است که از پرتو آن بهشت جاویدان آفریده شده است، گستره و پهنای بهشت نیز در قیامت به گستره همه آسمان‌ها و زمین‌ها است.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه بهشت نیز از این نور خلق شده است، تأکید کرد: این نور تا روز قیامت بر همه مخلوقات و موجودات می‌تابد؛ وقتی زمین به نور او روشن می‌شود، به طریق اولی بهشت را با نور خود روشن می‌کند.



وی اظهار داشت: همه ما باید اعتراف و اذعان کنیم که اوصاف عوالم غیرمحسوس را نمی‌توانیم درست درک کنیم، اوصافی که در قرآن کریم و روایات بیان شده و آمده است را وقتی در کنار هم قرار می‌دهیم نمی‌فهمیم، اما نباید به دلیل نفهمی خودمان آن را انکار کنیم؛ اینها همه حق است منتهی ما قدرت درک کنه و تعیین مصادیق آن را نداریم.



برخی اولیا حوادث گذشته و آینده را می‌دیدند



مصباح یزدی با بیان اینکه برخی از اولیا الهی و صالحین بودند که حوادث گذشته را می‌دیدند، برخی نیز بودند که حوادث آینده را می‌دیدند بیان داشت: روح انسان موجودی است که فراتر از قالبها و عوامل ظاهری و مادی؛ خداوند تبارک و تعالی به این روح قدرت و تعالی بخشیده که فراتر از عالم ظاهری برود و این موضوع مثل کسی است که بر بام این عالم احاطه دارد و برای او گذشته، حال و آینده یکسان است.



عضو مجلس خبرگان رهبری برای تقریب بیشتر این بحث به ذهن تأکید کرد: از برخی از بزرگان نقل شده است که برخی از اولیا الهی بعد از سالیان متمادی عبادت و ریاضت، موفق شده‌اند بعد از 1400 سال روز عاشورا را ببینند.



وی تصریح کرد: همین طور برخی از اولیا و صالحین بودند که حوادث و رخدادهای بعدی را با جزئیات دقیق و صحیح آن می‌بینند؛ این از کجاست؟ اینها در لوح محفوظ است، آن کسی که به آنجا دست یابد می‌تواند این مطالب را بیابد و درک کند.



مصباح یزدی افزود: آنچه در جهان هستی وجود دارد و ما هر روز آنها را مشاهده می‌کنیم، خزائن آن نزد ایزد تبارک است، خدا از آن خزائن تنها قدری را نازل می‌کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به آیه شریفه "و فی السماء رزقکم" به بررسی احتمالات موجود در تفسیر این آیه شریفه پرداخت و تصریح کرد: یک احتمال در تفسیر این آیه این است که آسمان محل ریزش باران و نزولات آسمانی است، اما این آیه معنای "و عندنا خزائنه" را بیشتر بیان می‌کند.



محمد (ص) عزیزترین مخلوقات خداوند است



این محقق برجسته علوم اسلامی و حوزوی در پایان تأکید کرد: اینکه خدا پیامبر(ص) را انتخاب کرد قبل از اینکه خلایق را از عدم بیافریند، نشان می‌دهد که حضرت محمد (ص) برترین موجودات و عزیزترین مخلوقات خداوند تبارک و تعالی است.



وی ادامه داد: درباره بسیاری از انبیا تعبیر "اصطفی" بکار رفته است، این موضوع به این معناست که همه افراد لیاقت شنیدن مستقیم پیام الهی را ندارند و انتخاب پیامبر گرامی اسلام، از طریق خدا قبل از رسالت ایشان بوده است.



آیت الله مصباح یزدی افزود: درک این امور برای امثال ما بسیار سخت و دشوار است، حضرت زهرا(س) نیز در فرازی از خطبه شریف فدکیه می‌گوید من شهادت می‌دهم که پدرم فرستاده خداست و برگزیده شدن ایشان نیز قبل از رسالت بوده است.



آیت الله مصباح یزدی گفت: امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت نور چهارده معصوم(ع) سر سوزنی از آن انوار را بر دل‌های ما بتاباند و ما را از این ظلمات رهایی بخشد.